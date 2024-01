... potem ofensywa z lądu, morza i powietrza

Po cyberatakach i atakach rakietowych, Rosjanie rozpoczną ofensywę z lądu, morza i powietrza. Początkowo Moskwa może spróbować zająć przesmyk suwalski, co pozwoliłoby Kremlowi rozszerzyć inwazję na Litwę, Estonię, a nawet Polskę.

Przebieg wydarzeń będzie jednak zależał od reakcji NATO. Gdybyśmy się zawahali, niewywiązanie się z naszych zobowiązań wynikających z artykułu 5. NATO w zakresie ochrony państw członkowskich... doprowadziłoby do zerwania sojuszu. Byłby to zdumiewający cios dla NATO, gdybyśmy nie spełnili tego, co powiedzieliśmy, że zrobimy - zaznaczył gen. Ben Hodges.

"Daily Mail" zauważył, że w następnej kolejności rosyjska flota próbowałaby przejąć kontrolę nad Arktyką. Dodatkowo wojnę w Europie mogłyby wykorzystać inne państwa, np. Chiny do potencjalnej inwazji na Tajwan. Jednocześnie w konflikcie po stronie Rosji mógłby bezpośrednio wziąć udział Iran.

Były dowódca amerykańskiej armii w Europie twierdzi, że rosyjskiego ataku na NATO można uniknąć. Rosjanie musieliby uwierzyć, że (NATO) ma potencjał i chce go użyć, aby ich pokonać lub sprawić, że będzie to dla nich tak bolesne, że nie zdecydują się zaatakować - podkreślił.