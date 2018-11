​Tragedia na Sentinelu Północnym, odizolowanej wyspie w Zatoce Bengalskiej. Amerykanin, który pojechał tam, by nawrócić na chrześcijaństwo miejscowe plemię, został zamordowany przez nich zamordowany.

27-letni John Allen Chau zapłacił miejscowym wędkarzom, by pomogli mu dostać się na Sentinel Północny. To niewielka, kwadratowa wyspa, na której mieszkają Sentinelczycy - niewielkie odizolowane od świata plemię.

Wędkarze ostrzegali go, że to dość ryzykowny krok - mówi Denis Giles, miejscowy aktywista badający plemiona żyjące na archipelagu Andamanów.

Chau był misjonarzem chrześcijańskim. Chciał dostać się na wyspę, by szerzyć swoją wiarę wśród jej mieszkańców. Według zeznań wędkarzy, gdy mężczyzna dotarł do brzegu, natychmiast został trafionymi strzałą z łuku. Następnie członkowie plemienia zabrali go w głąb wyspy i prawdopodobnie zakopali.

W tej sprawie policja zatrzymała siedem osób, które pomogły Chau dostać się na wyspę.

Według antropologów, plemię Sentinelczyków może mieszkać na wyspach nawet od 30 tysięcy lat. Nie wiadomo ilu ich dokładniej jest - na samym Sentinelu Północnym szacuje się ich ilość od 50 do 400 osób. Nieznana jest ich kultura i język.

To nie pierwszy śmiertelny incydent z udziałem Sentinelczyków, którzy zawsze agresywnie reagują wobec przybyszów. W 2006 roku zabili dwóch rybaków, którzy dotarli na wyspę po tym, jak ich łódka zatonęła. Po ich ciała przyleciał helikopter.

Jeden z antropologów wspomina, jak kiedyś próbował skontaktować się z plemieniem. Kiedy płynął łódką, z brzegu z przyglądali im się członkowie plemienia. Wyprawie udało się wejść do lasu na wyspie i przejść około kilometra.

Nie przyszli do nich, ukrywali się w lesie i ich oglądali. Po pewnym czasie udało im się dotrzeć do rejonu, w którym wykarczowano drzewa. Tam natrafili na 18 chatek i dopalające się ogniska.

Antropolog Sophie Grig zauważa z kolei, że wyprawy do takich odizolowanych plemion są bardzo ryzykowne, także dla samych członków grupy. To jedno z najbardziej wrażliwych plemion na planecie. Przyniesienie im jakiś chorób mogłoby ich wykończyć - mówi.