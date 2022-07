Sześć amerykańskich myśliwców F-22 Raptor zostało wysłanych do Polski w ramach misji "osłony powietrznej" NATO - poinformowało w środę dowództwo Sił Powietrznych USA w Europie i Afryce. Samoloty będą stacjonować w bazie lotniczej w Łasku.

Amerykański F-22 / WALLACE WOON / PAP/EPA

"Najnowsze myśliwce Air Force, F-22 Raptor, wylądowały w bazie RAF Lakenheath w Anglii w drodze do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, w Polsce, by wesprzeć misję NATO Air Shielding na europejskim teatrze" - podano w komunikacie dowództwa z siedzibą w Ramstein w Niemczech.



Jak dodano, misja ta łączy sojusznicze jednostki obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej pod dowództwem NATO i ma stworzyć "niemal nieprzerwaną tarczę od Bałtyku po Morze Czarne". Jest to jedna z konsekwencji niedawnego szczytu NATO w Madrycie.



Wysłane samoloty należą do 90. eskadry myśliwców stacjonującej w bazie Elmendorf-Richardson na Alasce.