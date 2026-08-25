Amerykanie wylądowali w Moskwie. Tajna wizyta szefa wywiadu

RMF24

Dyrektor CIA John Ratcliffe przebywa w Moskwie na spotkaniach z rosyjskimi przedstawicielami – podała we wtorek stacja CBS News, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Ani władze USA, ani Rosji nie skomentowały dotąd celu wizyty. W przestrzeni medialnej zaroiło się od spekulacji.

Informacje o podróży pojawiły się po tym, gdy na jednym z moskiewskich lotnisk zauważono amerykański wojskowy samolot transportowy Boeing C-17A Globemaster III oraz kolumnę dyplomatyczną USA.

Według CBS News jest to pierwsza znana wizyta Ratcliffe’a w Rosji od czasu objęcia przez niego stanowiska dyrektora CIA. Szef amerykańskiego wywiadu miał jednak utrzymywać kontakty z przedstawicielami rosyjskich służb.

CIA nie skomentowała tych doniesień.

John Ratcliffe w Moskwie? (fot. JEMAL COUNTESS/AFP/East News)

Prośba do Ukraińców: Nie atakujcie Moskwy

Stany Zjednoczone miały zwrócić się do Ukrainy z prośbą, by w najbliższych dniach powstrzymała się od ataków na Moskwę – podał portal RBK-Ukraina, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Według tych informacji w rosyjskiej stolicy ma przebywać delegacja wysokich rangą przedstawicieli władz USA.

Portal nie ujawnił, kto miał wchodzić w skład amerykańskiej delegacji ani jak długo jej przedstawiciele mają pozostać w Moskwie.

Władimir Putin pilnie zmienił swój harmonogram na wtorek w związku z możliwą wizytą dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie – podał „The Moscow Times”.

CIA uczestniczyła w wymianach więźniów

Amerykańska agencja wywiadowcza brała udział w ostatnich wymianach więźniów między USA a Rosją. W kwietniu 2025 roku zwolniona została amerykańsko-rosyjska obywatelka Ksenia Karelina; CBS News podaje, że jej sprawę osobiście negocjował Ratcliffe.

CIA uczestniczyła również w wymianie z 2024 roku, dzięki której na wolność wyszli reporter „The Wall Street Journal” Evan Gershkovich oraz były żołnierz piechoty morskiej USA Paul Whelan.

Według kanału Krwawa Dama, Amerykanie przylecieli do Moskwy po Charlesa Wayne’a Zimmermana, który w 2026 roku został skazany na pięć lat więzienia za posiadanie broni i amunicji znalezionych na jego jachcie.

Zimmerman przypłynął jachtem z USA do Soczi, gdzie miał spotkać się z kobietą z Kazania, poznaną przez internet. Według rosyjskich mediów nie poinformował służb granicznych, że na pokładzie jednostki znajduje się broń i amunicja. Twierdził, że kupił ją i przechowywał na jachcie dla samoobrony.

Z historii lotu Boeinga, który wylądował dziś na lotnisku Wnukowo, wynika, że 23 sierpnia przyleciał on do Rygi z bazy wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. Z tej samej bazy startują samolot prezydencki Donalda Trumpa oraz maszyny innych wysokich rangą przedstawicieli administracji rządowej. To właśnie do tej bazy wcześniej w sierpniu przewieziono zwolnionego z Rosji byłego amerykańskiego żołnierza piechoty morskiej Roberta Gilmana, skazanego w Rosji za napaści na funkcjonariuszy organów ścigania.

Wizyta szefa CIA odbywa się w czasie, gdy rozmowy pokojowe (w których pośredniczy Waszyngton) dotyczące wojny Rosji przeciw Ukrainie pozostają w dużej mierze w impasie. Strony mają nadal zasadniczo różnić się w kluczowych kwestiach.

Spekulacje dotyczące wizyty

Ewentualna wizyta dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie może być związana z przekazaniem Rosji ostrzeżenia przed eskalacją działań przeciw państwom Europy i NATO - wynika z ocen pojawiających się po doniesieniach amerykańskich mediów. Podobną tezę opublikował na X amerykański dziennikarz śledczy Michael Weiss.

W ostatnim czasie państwa NATO zwracały uwagę na podejrzane działania, które mogą być elementem rosyjskich operacji hybrydowych – w tym akty sabotażu oraz incydenty z udziałem dronów.

Szczególne obawy dotyczą bezpieczeństwa państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a także krajów skandynawskich.

W ocenie części obserwatorów obecność dyrektora CIA w Moskwie byłaby mało prawdopodobna, gdyby rozmowy dotyczyły wyłącznie spraw technicznych, takich jak wymiana jeńców. Tego rodzaju kontakty mogą być prowadzone również przez przedstawicieli niższego szczebla.

John Ratcliffe jest postrzegany jako jeden z urzędników administracji USA zdecydowanie popierających pomoc dla Ukrainy. Jego agencja odgrywa istotną rolę w dostarczaniu Kijowowi informacji wywiadowczych, w tym danych wykorzystywanych w operacjach dalekiego zasięgu przeciw rosyjskim celom wojskowym.

Poprzedni dyrektor CIA William Burns odwiedził Moskwę w listopadzie 2021 roku. Spotkał się wówczas z wysokimi przedstawicielami rosyjskich władz i rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem, ostrzegając przed inwazją na Ukrainę. Kilka miesięcy później, 24 lutego 2022 roku, Rosja rozpoczęła pełnoskalową agresję przeciw Ukrainie.