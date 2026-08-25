RMF24

Z danych serwisu Flightradar24, pozwalającego na śledzenie pozycji samolotów na całym świecie, wynika, że we wtorek rano na moskiewskim lotnisku Wnukowo wylądował samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster III Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych o numerze rejestracyjnym RCH4555.

Maszyna wystartowała z Rygi około godziny 8:50 czasu moskiewskiego i nieco ponad godzinę później wylądowała w rosyjskiej stolicy.

23 sierpnia samolot transportowy wylądował w Rydze, do której przyleciał z Camp Springs w stanie Maryland. Znajduje się tam baza wojskowa Andrews, znana przede wszystkim jako miejsce stacjonowania oficjalnych samolotów prezydenta USA, czyli Air Force One.

Na razie nie wiadomo, dlaczego samolot wojskowy poleciał do Moskwy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że nie posiada żadnych informacji na ten temat.