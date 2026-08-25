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Lot owiany tajemnicą. Wojskowy samolot USA wylądował w Moskwie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 25 sierpnia (12:17)

Na moskiewskim lotnisku Wnukowo wylądował samolot transportowy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Lot owiany jest tajemnicą.

Lot owiany tajemnicą. Wojskowy samolot USA wylądował w Moskwie
Boeing C-17A Globemaster III (zdjęcie ilustracyjne); fot. DLeng /Shutterstock

Z danych serwisu Flightradar24, pozwalającego na śledzenie pozycji samolotów na całym świecie, wynika, że we wtorek rano na moskiewskim lotnisku Wnukowo wylądował samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster III Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych o numerze rejestracyjnym RCH4555.

Maszyna wystartowała z Rygi około godziny 8:50 czasu moskiewskiego i nieco ponad godzinę później wylądowała w rosyjskiej stolicy.

23 sierpnia samolot transportowy wylądował w Rydze, do której przyleciał z Camp Springs w stanie Maryland. Znajduje się tam baza wojskowa Andrews, znana przede wszystkim jako miejsce stacjonowania oficjalnych samolotów prezydenta USA, czyli Air Force One.

Na razie nie wiadomo, dlaczego samolot wojskowy poleciał do Moskwy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że nie posiada żadnych informacji na ten temat.


Źródło: RMF24
Tagi: USA samolot Moskwa
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