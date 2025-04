Amazon rzutem na taśmę złożył ofertę kupna amerykańskiego oddziału chińskiej platformy TikTok, informuje agencja Reutera, powołując się na amerykańskich urzędników. Ostateczną decyzję w sprawie przejęcia TikToka ma podjąć prezydent Donald Trump.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez / Rex Features / East News

Propozycja nie do odrzucenia

Zgodnie z doniesieniami serwisu "Information" Trump ma zaprezentować propozycję, według której amerykański TikTok stanie się w połowie własnością przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, którzy będą posiadać licencję do algorytmu aplikacji. Obecni inwestorzy, którzy posiadają udziały w ByteDance (właścicielu TikToka) zgromadzą 1/3 udziałów w nowej firmie, a samo ByteDance zachowa 19,9 proc. aktywów.

Oferta na ostatnią chwilę

Amazon ofertę złożył w ostatniej chwili przed upływem ostatecznego terminu, który mija 5 kwietnia. TikTok został zmuszony do znalezienia nabywcy spoza Chin, by uniknąć zamknięcia aplikacji w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent Donald Trump, który był głównym orędownikiem restrykcji nałożonych na chińską platformę miał omawiać jej dalszy los na spotkaniu w Gabinecie Owalnym. Spotkanie w Białym Domu odbywało się z udziałem najwyższych rangą przedstawicieli administracji, w tym szefów służb wywiadowczych i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Mike'a Waltza. Trump informował wcześniej, że jego administracja była w kontakcie z czterema różnymi podmiotami, które mogły stanąć do wyścigu o nabycie amerykańskiego TikToka.

Reuters podaje, że rozmowy prowadzone pod przewodnictwem Białego Domu obejmują plany wydzielenia amerykańskiej jednostki TikTok i zmniejszenia chińskiego udziału w nowym przedsiębiorstwie poniżej progu 20 proc.

Bezos nie jest potraktowany poważnie?

Według informatorów "Washington Post" oferta Amazona nie jest traktowana poważnie w Białym Domu. W grze o udziały do platformy społecznościowej mają być jeszcze Blackstone i Oracle.

Informacja o tym, że firma należąca do Jeffa Bezosa jest na przegranej pozycji może być jednak czymś więcej niż tylko wybiegiem. Bezos zbliżył się do Donalda Trumpa po objęciu przez niego prezydentury, a Amazon eksperymentował w przestrzeni mediów społecznościowych, tworząc własny kanał krótkich filmów i zdjęć w stylu TikToka o nazwie Inspire. Akcje Amazona wzrosły o 1,3 proc. po ukazaniu się informacji, którą jako pierwszy podał "New York Times".

W ubiegłym miesiącu media informowały, że aplikację zamknięto.

Władze w Waszyngtonie uważają, że TikTok, będący własnością chińskiego ByteDance, jest narzędziem w rękach przedstawicieli chińskiego rządu, który może wykorzystywać platformę do prowadzenia operacji wpływu przeciwko Stanom Zjednoczonym i gromadzenia danych na temat Amerykanów.

Chiny i samo ByteDance nie ustosunkowały się oficjalnie do decyzji Stanów Zjednoczonych w sprawie konieczności sprzedaży.