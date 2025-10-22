Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w nocy z niedzieli na poniedziałek w opuszczonym budynku w Soest (Nadrenia Północna-Westfalia). 37-letni Algierczyk, ubiegający się o azyl, miał przez wiele godzin gwałcić 20-letnią bezdomną kobietę, grożąc jej nożem. Gdy jej partner próbował interweniować, został przez napastnika pobity. Sprawca został zatrzymany przez policję jeszcze na miejscu zdarzenia.

Brutalny atak w Soest w Niemczech: Algierczyk podejrzany o gwałt na bezdomnej kobiecie / Shutterstock

Do dramatycznych wydarzeń doszło w jednym z opuszczonych budynków na terenie dawnego kompleksu Hilchenbach w Soest, gdzie bezdomni często szukają schronienia. Tego feralnego wieczoru 20-letnia kobieta i jej partner postanowili spędzić noc w ruinach zwanych przez lokalnych mieszkańców "willą".

Według informacji śledczych, około północy do budynku wszedł 37-letni Algierczyk, mieszkaniec ośrodka dla uchodźców. Mężczyzna, znany już wcześniej policji z innych przestępstw, miał przy sobie nóż.

Nagle w nocy stanął obok materaca, miał nóż, groził mi, a potem od razu mnie zgwałcił - opowiadała w rozmowie z dziennikiem "Bild" ofiara tego bestialskiego ataku.

Koszmar, który trwał godzinami

Z ustaleń policji wynika, że napastnik znęcał się nad kobietą przez wiele godzin. W tym czasie jej partner, który początkowo spał, obudził się i próbował uratować swoją dziewczynę. Niestety, interwencja zakończyła się tragicznie - został przez sprawcę brutalnie zaatakowany i pobity.

Wszystko wskazuje na to, że dramat zakończył się dopiero, gdy napastnik zasnął z wycieńczenia. Wtedy kobiecie i jej rannemu partnerowi udało się wydostać z budynku i powiadomić policję. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu i zatrzymali podejrzanego.

Na wniosek prokuratury w Arnsbergu wobec 37-latka wydano nakaz aresztowania. Jak podkreślają śledczy, Algierczyk był już wcześniej karany za pobicie, kradzież i rozbój, a w momencie zdarzenia przebywał na warunkowym zwolnieniu. Dotychczas nie figurował w aktach jako sprawca przestępstw seksualnych, jednak prokuratura zakwalifikowała jego czyn jako ciężki gwałt.