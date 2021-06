Cztery osoby zginęły, a dwie zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w niedzielę w nocy w albańskim mieście Szkodra. Przyczyną konfliktu było rozmieszczenie plażowych leżaków.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

O to, jak mają być rozstawione leżaki i parasolki na plaży w nadmorskiej miejscowości, pokłóciły się rodziny, do których należą dwa sąsiadujące hotele. Spór trwał kilka dni, zanim doszło do strzelaniny.

By rozkręcić ruch turystyczny, albański rząd zdecydował się na dzierżawienie plaż hotelarzom. Przedsiębiorcy wynajmują przyjeżdżającym leżaki i plażowe parasole. To dla nich ważne źródło dochodu.

Po strzelaninie burmistrz Szkodry Voltana Ademi oskarżyła ministerstwo turystyki o zaniedbania. Zarzuca też policji, że nie interweniowała, zanim doszło do strzelaniny.

Z kolei lider opozycji Lulzim Basha oskarżył premiera i policję o współpracę z grupami przestępczymi.