W dzielnicy Central Harlem w Nowym Jorku potwierdzono już 90 przypadków tzw. choroby legionistów. Trzy z nich doprowadziły do śmierci pacjentów. W odpowiedzi na epidemię władze Nowego Jorku zaproponowały zaostrzenie zasad kontroli i regularnego testowania wież chłodniczych, uznawanych za potencjalne źródło zakażeń.

Rosnąca liczba zachorowań w Central Harlem

Jak donosi CNN, władze Nowego Jorku potwierdziły, że liczba przypadków legionellozy w Central Harlem wzrosła do 90, a trzy osoby zmarły w wyniku powikłań związanych z chorobą. To największa od lat odnotowana liczba zachorowań na tę groźną, bakteryjną infekcję płuc w tej części miasta. Pierwsze przypadki zostały zgłoszone pod koniec lipca, a od tego czasu liczba zakażonych systematycznie rośnie, budząc niepokój zarówno wśród mieszkańców, jak i służb sanitarnych.

Wieże chłodnicze pod lupą

Głównym "podejrzanym" w sprawie źródła zakażenia są wieże chłodnicze, czyli urządzenia instalowane na dachach dużych budynków, które rozpraszają mgiełkę wodną do atmosfery w celu chłodzenia systemów klimatyzacyjnych. Jeśli woda w tych urządzeniach nie jest odpowiednio dezynfekowana, może stać się idealnym środowiskiem do rozwoju bakterii Legionella.

Osoby wdychające skażoną mgiełkę mogą zachorować na legionellozę, która często objawia się wysoką gorączką, kaszlem, bólami mięśni i głowy oraz dusznościami.

Nowe regulacje i wyzwania w egzekwowaniu przepisów

W odpowiedzi na epidemię, nowojorski departament zdrowia zaproponował zaostrzenie przepisów dotyczących testowania i utrzymania wież chłodniczych. Nowe regulacje mają wprowadzić ściśle określone terminy przeprowadzania testów oraz wymóg korzystania wyłącznie z certyfikowanych laboratoriów stanowych. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie wyższych kar finansowych dla właścicieli budynków, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Obecnie grzywny za nieprzestrzeganie przepisów wynoszą od 500 do 2000 dolarów.

Jednak skuteczność nowych przepisów może być ograniczona przez spadającą liczbę inspekcji. Według miejskich danych, w 2024 roku przeprowadzono rekordowo mało kontroli. To rodzi pytania o realną możliwość egzekwowania nowych, bardziej rygorystycznych regulacji.

Działania prewencyjne i reakcja służb

Po wykryciu ogniska legionellozy, wszystkie działające wieże chłodnicze w Central Harlem zostały poddane testom na obecność bakterii Legionella. Urządzenia, w których wykryto zakażenie, zostały natychmiast zdezynfekowane, a władze potwierdziły, że proces czyszczenia został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi.

Czym jest choroba legionistów i kto jest najbardziej narażony?

Legionelloza to choroba układu oddechowego wywoływana przez bakterie Legionella. Objawy przypominają grypę i obejmują kaszel, gorączkę, bóle głowy oraz mięśni, a także duszności. Chorobę można wyleczyć za pomocą antybiotyków, jednak nieleczona może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak wstrząs septyczny czy niewydolność wielonarządowa.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, około 10 proc. chorych umiera z powodu powikłań, a największe ryzyko dotyczy osób starszych oraz z osłabionym układem odpornościowym.

Władze Nowego Jorku zapewniają, że monitorują sytuację na bieżąco i są gotowe do wdrożenia kolejnych środków prewencyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mieszkańcy Central Harlem są zachęcani do zgłaszania wszelkich objawów grypopodobnych i korzystania z pomocy medycznej w przypadku podejrzenia zakażenia. Nowe regulacje mają na celu nie tylko opanowanie obecnego ogniska, ale także zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.