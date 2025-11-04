We wtorek wstrzymano wszystkie loty na lotnisku w Waszyngtonie po zgłoszeniu zagrożenia bombowego na pokładzie samolotu linii United Airlines. Pasażerowie zostali ewakuowani, a służby prowadzą dochodzenie.

Alarm bombowy na lotnisku Ronalda Reagana w Waszyngtonie. Wstrzymano wszystkie loty / Shutterstock

Władze lotniska Ronalda Reagana w Waszyngtonie zdecydowały o natychmiastowym wstrzymaniu wszystkich operacji lotniczych po otrzymaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu bombowym w jednym z samolotów United Airlines. Jak informuje Bloomberg, powołując się na swoje źródła tzw. "ground stop" ma obowiązywać do godziny 13:30 czasu lokalnego. To procedura, która wymaga, aby wszystkie statki powietrzne spełniające określone kryteria pozostały na ziemi.

Nie jest jeszcze jasne, na ile poważne było lub jest zagrożenie. United Airlines przekazały wszelkie pytania dotyczące incydentu do Federalnego Biura Śledczego (FBI), które na razie nie udzieliło komentarza.

Lotnisko poinformowało w mediach społecznościowych, że wszyscy pasażerowie z zagrożonego samolotu zostali przewiezieni autobusami do terminala.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) potwierdziła, że jest świadoma zgłoszonego problemu bezpieczeństwa i zapewniła, że samolot został odizolowany od terminala na czas prowadzenia śledztwa.

Na razie nie podano szczegółów dotyczących wiarygodności zagrożenia ani dalszych kroków służb. Sytuacja jest dynamiczna, a lotnisko pozostaje zamknięte do odwołania.