Grupa orek zaatakowała jacht płynący w pobliżu portugalskiego wybrzeża, ok. 17 km od miasta Viana do Castelo. Dzięki szybkiej reakcji portugalskich służb ratowniczych wszyscy członkowie załogi zostali bezpiecznie ewakuowani, jednak jednostka doznała poważnych uszkodzeń i musiała zostać odholowana do portu. To kolejny z serii incydentów z udziałem orek, do których dochodzi coraz częściej na wodach Półwyspu Iberyjskiego. Naukowcy wciąż poszukują przyczyn tej niepokojącej tendencji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Groźny atak orek na jacht

Do niebezpiecznego incydentu doszło u wybrzeży północnej Portugalii, na wysokości miasta Viana do Castelo. Jak poinformował portugalski Krajowy Urząd Morski (AMN), grupa orek zaatakowała jacht znajdujący się około 17 kilometrów od brzegu. Załoga po zauważeniu agresywnego zachowania zwierząt i uszkodzeniu steru, natychmiast nadała sygnał SOS.

Portugalskie służby ratunkowe natychmiast zareagowały na wezwanie o pomoc. Na miejsce skierowano specjalistyczną jednostkę, która zabrała załogę z uszkodzonego jachtu i przetransportowała ją bezpiecznie na ląd. Według informacji AMN nikt z członków załogi nie odniósł obrażeń, jednak jacht nie był w stanie kontynuować rejsu i został odholowany do portu.

Coraz częstsze ataki orek

Jak podaje portugalski Krajowy Urząd Morski, od początku września doszło już do kilkunastu podobnych ataków orek na jednostki pływające w rejonie portugalskiego wybrzeża. W jednym z wcześniejszych przypadków w pobliżu kurortu Cascais jacht został zatopiony po ataku, jednak załoga zdołała wcześniej opuścić pokład dzięki pomocy innej jednostki.

Zjawisko coraz częstszych ataków orek na łodzie i jachty na Atlantyku od kilku lat budzi niepokój wśród żeglarzy i naukowców. Dotychczas nie udało się jednoznacznie ustalić, co powoduje agresywne zachowania tych ssaków morskich.