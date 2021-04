7-letnia dziewczynka została zastrzelona na parkingu przed jedną z restauracji McDonald's w Chicago. Jej ojciec został poważnie ranny.

Do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na parkingu restauracji McDonald's w dzielnicy Homan Square w Chicago. Jontae Adams i jego córka Jaslyn byli w aucie.

Według pracownika restauracji, cytowanego anonimowo przez "Chicago Sun-Times", dwie osoby wysiadły z szarego samochodu w strefie drive-thru i zaczęły strzelać do auta Adamsa.



Dziewczynka została kilkakrotnie postrzelona. Przewieziono ją do szpitala, gdzie stwierdzono jej zgon. Jej ojciec trafił do tej samej placówki, a jego stan określany jest jako poważny.

Policja informuje, że strzały na parkingu mogą być elementem wojny gangów. Kilka godzin później doszło w okolicy do podobnie wyglądającego incydentu, który może mieć związek z wydarzeniami przed restauracją. Tam również postrzelono dwie osoby siedzące w aucie.