Plaże, drapacze chmur i szalone tempo życia – Benidorm, miasto w Hiszpanii, zaskakuje nie tylko turystów, ale i urbanistów. To miasto, które przeszło drogę od skromnej wioski rybackiej do europejskiej stolicy wieżowców.

Benidorm – miasto z największą liczbą drapaczy chmur na osobę w Europie / Shutterstock

Benidorm - fenomen architektoniczny Europy

Gdy myślimy o drapaczach chmur, do głowy przychodzą nam Dubaj, Nowy Jork czy Hongkong. Tymczasem na Starym Kontynencie tytuł miasta z największą liczbą wieżowców na osobę i na metr kwadratowy zgarnia... hiszpański Benidorm. Położony na słonecznym wybrzeżu Costa Blanca w prowincji Alicante, kusi nie tylko szerokimi plażami i gwarantowaną pogodą, ale i wyjątkową panoramą pełną smukłych wież - aż 26 budynków przekracza tu 100 metrów wysokości!

Od wioski rybackiej do europejskiej metropolii

Jeszcze w latach 50. XX wieku Benidorm był spokojną, nadmorską wioską zamieszkaną głównie przez rybaków. Wszystko zmieniło się za sprawą wizjonerskiego burmistrza Pedro Zaragozy, który postanowił przekształcić Benidorm w nowoczesny kurort. Nietypowa jak na tamte czasy decyzja o budowie w górę, a nie wszerz, była odpowiedzią na brak miejsca - miasto ograniczały z jednej strony Morze Śródziemne, z drugiej góry.

Zaragoza tłumaczył swoją koncepcję jasno: Jeśli budujesz nisko, zajmujesz całą przestrzeń i masz długi spacer na plażę. Jeśli budujesz wysoko, możesz mieć widok na morze i zostawić miejsce na ogrody, baseny i korty tenisowe. I rzeczywiście - dziś Benidorm to unikatowa mieszanka szerokich bulwarów, zielonych przestrzeni i drapaczy chmur z widokiem na lazurową taflę morza.

Intempo - symbol nowoczesnego Benidormu

Najwyższym budynkiem miasta jest Intempo / Shutterstock

Najwyższym budynkiem miasta, a zarazem jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Hiszpanii, jest Intempo. Ten 47-piętrowy kolos o wysokości 187 metrów został oddany do użytku w marcu 2014 roku. Jego charakterystyczna sylwetka z dwiema wieżami połączonymi "złotą" konstrukcją na szczycie, z miejsca stała się ikoną Benidormu i ulubionym tematem zdjęć turystów.

Benidorm od dekad przyciąga miłośników słońca i zabawy - co roku odwiedza ponad 2,8 miliona zagranicznych gości. Siedem kilometrów szerokich, piaszczystych plaż, tętniące życiem kluby, przystępne ceny i bogata oferta dla rodzin sprawiają, że miasto jest jednym z najpopularniejszych kurortów Europy.