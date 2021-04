Pożar na fermie trzody chlewnej w Alt Tellin w północno-wschodnich Niemczech. Zginęło ponad 55 tysięcy zwierząt - poinformował rzecznik LFD Holding, właściciela zakładów.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Ogień wybuchł we wtorek i szybko rozprzestrzenił się przez szyby wentylacyjne, niszcząc chlewy, gdzie były zwierzęta.

W chwili pożaru na fermie było ok. 7 tys. macior i 50 tys. prosiąt. Udało się uratować jedynie ok. 1300 sztuk.



Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Według rzecznika policji Andreja Krosse dochodzenie jest "niezwykle trudne", a do badania zniszczonej fermy użyto drona.



W środę przed zakładem w Alt Tellin zebrały się grupy demonstrantów z plakatami: "Stop torturowaniu zwierząt".