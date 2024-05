Od trzech do ośmiu lat spędzą w więzieniu członkowie bułgarskiego gangu, który wyłudził prawie 54 mln funtów z brytyjskiego systemu zasiłków. Oszustów skazał sąd w Londynie. Ich proceder trwał 4,5 roku i jak podaje prokuratura koronna (CPS), to największa tego typu sprawa, jaka kiedykolwiek trafiła do brytyjskiego sądu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Gang działał pomiędzy październikiem 2016 r. a majem 2021 r. W tym czasie jego członkowie złożyli tysiące fałszywych wniosków o Universal Credit, czyli podstawowy brytyjski zasiłek, używając danych prawdziwych osób lub przejętych tożsamości. Członkami grupy byli 33-letni Giunesz Ali, 38-letnia Galina Nikołowa, 27-letni Stojan Stojanow, 52-letnia Cwetka Todorowa i 26-letnia Patricija Panewa. Według informacji podanych przez CPS oszuści dołączali do wniosków fałszywe dokumenty, m.in. fikcyjne umowy najmu, podrobione odcinki wypłat i sfałszowane listy od wynajmujących, pracodawców i lekarzy rodzinnych. Jeśli wniosek został odrzucony, oszuści ponawiali próbę aż do przyznania zasiłków. Policjanci wykryli w czasie śledztwa trzy działające w Londynie firmy, które oferowały ludziom pomoc w uzyskaniu numeru ubezpieczenia społecznego i świadczeń, do których byli uprawnieni, ale w rzeczywistości przejmowały uzyskane w ich imieniu pieniądze. Nikołowa i Ali, którzy według ustaleń sądu kierowali procederem wyłudzania, zostali skazani na odpowiednio osiem i 7,5 roku więzienia. Maksymalnie groziło im 10 lat za kratkami, ale sąd uwzględnił ich przyznanie się do winy, czas spędzony w areszcie i inne czynniki łagodzące. Stojanow został skazany na cztery lata więzienia, Panewa na trzy lata i dwa miesiące, a Todorowa na trzy lata, ale ze względu na czas spędzony w areszcie od razu została warunkowo zwolniona. Ponadto wszyscy po odbyciu kary zostaną deportowani z Wielkiej Brytanii. Zobacz również: Ważna decyzja prezydenta USA. Chodzi o użycie amerykańskiej broni do ataków w Rosji

