Tragedia w czasie studenckiej imprezy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. 19-latek stracił przytomność w basenie, jego życia nie udało się uratować. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób, a policja potwierdza, że miejce imprezy było przeludnione. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Prokuratura bada sprawę śmierci 19-latka / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

19-letni student zmarł po imprezie bractwa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Na imprezie było ponad 300 osób.

Policja nie podejrzewa udziału osób trzecich.

Bractwo ukarano za naruszenie przepisów, cofnięto zgodę na organizację wydarzeń.

Sprawę bada prokuratura.

Dramatyczne wydarzenia podczas imprezy

Studenci spotkali się w nocy z 14 na 15 listopada 2025 roku w domu bractwa Alpha Delta Phi przy Prospect Street w Berkeley. Około godziny 23:30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnej osobie, która mogła utonąć w basenie.

Na miejscu pojawiła się straż pożarna i policja, a poszkodowanego 19-latka przewieziono do szpitala w stanie krytycznym. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, student zmarł.

Policja informuje, że w imprezie uczestniczyło ponad 300 osób. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zastali tłum i warunki wskazujące na "przeludnienie oraz intensywne spożycie alkoholu". W związku z tym wydano zawiadomienie o naruszeniu przepisów dotyczących zakłócania porządku publicznego.

"Składamy najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom studenta oraz szerszej społeczności kampusu. Ból spowodowany tą tragiczną stratą jest ogromny" - przekazał w oświadczeniu dla "The Independent" Byron White z policji w Berkeley.

Śledztwo prokuratury

Policja wyklucza udział osób trzecich oraz związek zdarzenia z otrzęsinami - nieformalnym rytuałem powitania i integracji nowych uczniów, który od 2006 roku jest zakazany w Kalifornii.

Bractwo Alpha Delta Phi zostało ukarane m.in. za naruszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego, a pozwolenie na organizację wydarzeń zostało cofnięte. Dodatkowo sprawa została skierowana do Prokuratury Okręgowej hrabstwa Alameda, która rozważa potencjalne zarzuty wobec koordynatora ds. bezpieczeństwa bractwa.

"Nasze serca są z rodziną i przyjaciółmi studenta. Osoba ta nie była członkiem Alpha Delta Phi, jednak bractwo ściśle współpracuje z uniwersytetem i lokalnymi władzami" - zaznaczył rzecznik Alpha Delta Phi.

Dom bractwa Alpha Delta Phi, znany wśród studentów jako "Aquadelt", jest jedynym domem bractwa w okolicy z basenem, co czyni go popularnym miejscem imprez.