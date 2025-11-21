Tragedia w czasie studenckiej imprezy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. 19-latek stracił przytomność w basenie, jego życia nie udało się uratować. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób, a policja potwierdza, że miejce imprezy było przeludnione. Sprawą zajmuje się prokuratura.
- 19-letni student zmarł po imprezie bractwa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.
- Na imprezie było ponad 300 osób.
- Policja nie podejrzewa udziału osób trzecich.
- Bractwo ukarano za naruszenie przepisów, cofnięto zgodę na organizację wydarzeń.
- Sprawę bada prokuratura.
Studenci spotkali się w nocy z 14 na 15 listopada 2025 roku w domu bractwa Alpha Delta Phi przy Prospect Street w Berkeley. Około godziny 23:30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnej osobie, która mogła utonąć w basenie.
Na miejscu pojawiła się straż pożarna i policja, a poszkodowanego 19-latka przewieziono do szpitala w stanie krytycznym. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, student zmarł.
Policja informuje, że w imprezie uczestniczyło ponad 300 osób. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zastali tłum i warunki wskazujące na "przeludnienie oraz intensywne spożycie alkoholu". W związku z tym wydano zawiadomienie o naruszeniu przepisów dotyczących zakłócania porządku publicznego.
"Składamy najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom studenta oraz szerszej społeczności kampusu. Ból spowodowany tą tragiczną stratą jest ogromny" - przekazał w oświadczeniu dla "The Independent" Byron White z policji w Berkeley.
Policja wyklucza udział osób trzecich oraz związek zdarzenia z otrzęsinami - nieformalnym rytuałem powitania i integracji nowych uczniów, który od 2006 roku jest zakazany w Kalifornii.
Bractwo Alpha Delta Phi zostało ukarane m.in. za naruszenia dotyczące zakłócania porządku publicznego, a pozwolenie na organizację wydarzeń zostało cofnięte. Dodatkowo sprawa została skierowana do Prokuratury Okręgowej hrabstwa Alameda, która rozważa potencjalne zarzuty wobec koordynatora ds. bezpieczeństwa bractwa.
"Nasze serca są z rodziną i przyjaciółmi studenta. Osoba ta nie była członkiem Alpha Delta Phi, jednak bractwo ściśle współpracuje z uniwersytetem i lokalnymi władzami" - zaznaczył rzecznik Alpha Delta Phi.
Dom bractwa Alpha Delta Phi, znany wśród studentów jako "Aquadelt", jest jedynym domem bractwa w okolicy z basenem, co czyni go popularnym miejscem imprez.