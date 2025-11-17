Zginęło co najmniej 12 osób

Na miejsce tragedii natychmiast wysłano liczne służby, które rozpoczęły akcję ratunkową i wydobywanie ofiar wypadku. Na pomoc poszkodowanym ruszyli też okoliczni mieszkańcy.

Władze podały, że w wypadku zginęło co najmniej 12 osób, a 10 zostało rannych. Poszkodowanych przetransportowano do szpitali.

Do podobnego wypadku doszło w Peru

Media przypomniały, że w ubiegłym tygodniu na południu graniczącego z Ekwadorem Peru doszło do podobnego wypadku - wypełniony pasażerami autobus wypadł z trasy i stoczył się do głębokiego wąwozu. Zginęło co najmniej 37 osób, a 18 zostało rannych.

Był to jeden z najtragiczniejszych w skutkach wypadków drogowych w tym regionie w ostatnich latach.