Co najmniej 12 osób zginęło, a 10 zostało rannych w wypadku autobusu, który spadł ze zbocza góry w środkowym Ekwadorze. Na jednym z nagrań widać, jak autobus koziołkuje po zboczu, mijając o włos jeden z domów w słabo zaludnionej okolicy.
- W Ekwadorze autobus spadł ze zbocza góry, zginęło co najmniej 12 osób, a 10 zostało rannych.
- Do wypadku doszło na trasie Ambato-Guaranda; pojazd stoczył się z wysokości około 300 metrów.
- Przyczyny tragedii na razie nie są znane.
Z informacji przekazanych przez Krajowy Departament Zarządzania Ryzykiem wynika, że do wypadku doszło w niedzielę na trasie łączącej miasta Ambato i Guaranda w środkowym Ekwadorze. Autobus nagle zjechał z drogi i runął do wąwozu.
Cytowani przez dziennik "La Prensa Ecuador" świadkowie relacjonowali, że pojazd spadł z wysokości ok. 300 metrów.