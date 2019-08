Carlos Baldomir został skazany na 18 lat więzienia za seksualne wykorzystanie córki. Ponadto został oskarżony o znęcanie się nad swoją żoną, która zgłosiła całą sprawę. "To, co zrobił, było wykorzystywaniem seksualnym w najgorszej postaci. Do molestowania dochodziło, gdy jego córka miała osiem lat" - podsumowała sędzia Susana Luna. Były mistrz świata w organizacji WBC w areszcie przebywa od 2016 roku. Od tego momentu pięściarz czekał na decyzję sądu w Buenos Aires. Sąd odrzucił możliwość wyjścia byłego mistrza świata wagi półśredniej za kaucją. Carlos Baldomir w ringu rywalizował w latach 1993-2014.

REKLAMA