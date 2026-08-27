Wypadek na stadionie w Tbilisi. Kibic Jagiellonii spadł z wysokości

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Radość z historycznego awansu Jagiellonii Białystok do fazy ligowej Ligi Europy została przyćmiona przez dramatyczny wypadek na stadionie w Tbilisi. Jeden z kibiców białostockiego klubu spadł z wysokości kilku metrów podczas świętowania zwycięstwa i został natychmiast przewieziony do szpitala.

Do niebezpiecznego incydentu doszło tuż po zakończeniu meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europy, w którym Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe Iberię Tbilisi 2:1. Sukces sportowy polskiej drużyny został jednak przyćmiony przez dramatyczne wydarzenia na trybunach.

Według relacji świadków, podczas wspólnego świętowania awansu z piłkarzami i sztabem szkoleniowym, jeden z kibiców Jagiellonii spadł z barierki z wysokości kilku metrów. Na miejscu natychmiast udzielono mu pomocy medycznej, po czym został zabrany karetką do szpitala. Stan poszkodowanego nie jest na razie znany.

O wypadku poinformowali dziennikarze obecni na stadionie w stolicy Gruzji. W związku z zaistniałą sytuacją początkowo odwołano pomeczową konferencję prasową trenera Adriana Siemieńca. Ostatecznie, gdy zdecydowano się ją jednak przeprowadzić, sala konferencyjna była już zamknięta przez organizatorów.

Kiedy kibice i piłkarze razem cieszyli się w narożniku stadionu (w takim sektorze była grupa kibiców Jagiellonii), jeden z kibiców spadł z wysokości kilku metrów – przekazał Jerzy Kułakowski z Radia Białystok.

Dziennikarz podkreślił, że nie zna szczegółów dotyczących stanu zdrowia poszkodowanego.

Do sprawy odniósł się również trener Jagiellonii. Na razie nasza radość z awansu jest taka stonowana, wewnętrzna, ze względu na sytuację, która zaistniała po meczu z naszym kibicem. Ja jako trener, my jako klub i drużyna bardzo mocno trzymamy kciuki, że tam będzie wszystko w porządku i dajemy pełne wsparcie – powiedział Adrian Siemieniec na antenie Polsat Sport.

Szkoleniowiec podkreślił, że są chwile, gdy sport „spada na dalszy plan”. Klub na razie nie wydał oficjalnego oświadczenia w sprawie wypadku.