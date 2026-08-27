Wielki sukces Jagiellonii. Liga Europy po raz pierwszy w Białymstoku

Bramki dla Jagielloni zdobyli Jesus Imaz (z rzutu karnego) i Anders Klynge.
Faza grupowa Ligi Europy jest historycznym sukcesem Jagiellonii w europejskich pucharach.
Jeśli mam być szczery, to jednak wynik pierwszego meczu za bardzo mnie, jako trenera, nie interesuje, bo przede wszystkim jest w nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa. Przylecieliśmy do Gruzji, żeby wygrać spotkanie, a nie bronić zaliczki - mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec w środę na przedmeczowej konferencji prasowej.
Iberia Tbilisi - Jagiellonia Białystok 1:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Jesus Imaz (31-karny), 1:1 Zviad Natchkhebia (35), 1:2 Anders Klynge (70).
Żółte kartki: Iberia - Stephen Ende, Ibrahim Alhassan, Zviad Natchkhebia, Jemal-Giorgi Jinjolava.
Sędzia: Simone Sozza (Włochy).
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