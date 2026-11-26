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Przed polskimi zespołami nie lada wyzwanie w 5. kolejce piłkarskiej Ligi Europy. Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z liderem belgijskiej ekstraklasy Unionem Saint-Gilloise, a Jagiellonia Białystok stanie naprzeciw Sunderlandu.

Lech Poznań, aktualny lider Ekstraklasy, w europejskich rozgrywkach radzi sobie znacznie gorzej. „Kolejorz” w czterech dotychczasowych meczach zdobył zaledwie jeden punkt i zajmuje przedostatnie, 35. miejsce w zbiorczej tabeli Ligi Europy. Poznaniacy przegrali wysoko z Crystal Palace i Bayerem Leverkusen (oba mecze po 0:4), zremisowali z Sunderlandem (1:1), a w ostatniej kolejce ulegli Benfice Lizbona 1:3.

PZPN wydał komunikat ws. Jana Urbana. „Prezes i selekcjoner zgodnie uznali” Jan Urban nadal będzie pełnił funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski - poinformował PZPN po wtorkowym spotkaniu władz związku ze sztabem szkoleniowym drużyny narodowej. Sztab szkoleniowy reprezentacji zostanie wzmocniony.

W czwartek o 18:45 Lech zmierzy się w Belgii z Unionem Saint-Gilloise, liderem tamtejszej ekstraklasy i czwartą drużyną Ligi Europy. Choć w lidze polskiej Lech prezentuje się znakomicie, w Europie brakuje mu skuteczności i szczęścia. Dodatkowo trener musi radzić sobie z kontuzjami kluczowych zawodników, takich jak Pablo Rodriguez, Mikael Ishak czy Patrik Walemark.

Jagiellonia Białystok: Szansa na punkty z Sunderlandem

Jagiellonia Białystok, która w Lidze Europy wygrała tylko raz – z Araratem Armenia (3:1) – plasuje się na 29. miejscu w tabeli z dorobkiem trzech punktów. Pozostałe mecze zakończyły się porażkami: z Olympiakosem Pireus (1:2), Anderlechtem (0:3) i Lewskim Sofia (0:1).

W czwartek o 21:00 Jagiellonia zagra na wyjeździe z Sunderlandem. Angielski zespół, choć w Premier League znajduje się w strefie spadkowej, w Lidze Europy zgromadził już siedem punktów i zajmuje 11. miejsce. Szansą dla białostoczan może być fakt, że gospodarze – ze względu na kontuzje i napięty terminarz – prawdopodobnie wystawią odmłodzony skład. Trener Sunderlandu, Regis Le Bris, zapowiedział, że warto obserwować młodych zawodników w takich rozgrywkach.

Co dalej w Lidze Europy?

Każda z 36 drużyn w fazie ligowej Ligi Europy rozegra osiem spotkań – po cztery u siebie i na wyjeździe. Faza ta zakończy się 28 stycznia. Osiem najlepszych zespołów awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9-24 powalczą o awans w barażach. Ekipy z lokat 25-36 pożegnają się z rozgrywkami.