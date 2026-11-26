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"Chciałbym mieć takie osiągnięcia, jakie miał Tomasz Sikora, ale chciałbym mieć też swoje. I dojść do nich swoją ścieżką” - słowa 19-letniego biathlonisty Grzegorza Galicy w RMF FM dobrze oddają sytuację w polskim biathlonie, który kolejny sezon czeka na sukcesy, takie jak osiągał przed laty najlepszy w historii polski zawodnik w tej dyscyplinie. W nowym sezonie Pucharu Świata kibice liczą na coraz mocniejszą kadrę kobiet, ale i talent mistrza świata juniorów, Grzegorza Galicy.

Biathlonowa kontynuacja. Nowa prezeska, starzy trenerzy

Do ważnej zmiany doszło w tym roku na szczycie władzy Polskiego Związku Biathlonu - nową prezeską została do tej pory dyrektor sportowa Agnieszka Cyl (z domu Grzybek), była olimpijka świetnie znająca realia dyscypliny. Zastąpiła Joannę Badacz. Po wyborze przyznawała jednak, że z byłą prezeską dobrze się znają i zamierza raczej kontynuować jej pracę, niż wprowadzać rewolucję. Co ciekawe w wyborach na szefa związku pokonała... Tomasza Sikorę.

Idziemy tą samą myślą, do przodu. Konsekwentnie i cierpliwie (...) Współpracowałam z Panią Asią przez cztery lata (...) nie da się niestety zrobić wszystkiego na raz, natomiast długofalowo jesteśmy w stanie zbudować jeszcze silniejszy związek - mówiła Agnieszka Cyl w wywiadzie dla Sportsinwinter.pl.

Ta sama konsekwencja dotyczy obu narodowych reprezentacji, bo po obiecujących wynikach w ubiegłym sezonie na stanowiskach trenerów pozostali: Norweg Tobias Torgersen (kadra kobiet) i Słoweniec Uros Velepec (kadra mężczyzn).

Coraz mocniejsza kadra kobiet. Igrzyska światełkiem w tunelu

Większe nadzieje na dobre wyniki znów będziemy pokładać w kadrze kobiet, w której na pierwsze zawody PŚ w Kontiolahti (Finlandia) znalazły się: Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Anna Mąka i Monika Hojnisz-Staręga.

Najlepszy wynik w ubiegłym sezonie nasze biathlonistki osiągnęły w sztafecie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech. W Anterselvie zajęły 6. miejsce. Potem w Pucharze Świata w Kontiolahti, gdzie rusza nowy sezon, były nawet 5.

Zdarzały się też pojedyncze miejsca w czołowej „10” - także na igrzyskach. Kamila Żuk zajęła 8. miejsce w sprincie, a potem 12. w biegu pościgowym. Ten sezon zapowiada się więc obiecująco. Oprócz Kamili Żuk liczymy na dobre wyniki drugiej liderki kadry Natalii Sidorowicz i coraz częściej zbliżającej się do czołowej „10” Joanny Jakieły.

Grzegorz Galica o „własnej ścieżce do sukcesów”

W męskiej kadrze na PŚ w Kontiolahti znaleźli się: Jan Guńka, Marcin Zawół, Konrad Badacz i Grzegorz Galica. Reprezentacja jest bardzo młoda i rozwojowa, bo dwaj pierwsi zawodnicy mają po 23 lata, a Badacz 24. Najmłodszy jest zaledwie 19-letni Galica, który w tym roku pisał maturę.

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Na jego talent szczególnie warto zwrócić uwagę, bo odpowiada za najlepsze wyniki biathlonistów w ubiegłym sezonie (23. miejsce w PŚ w Oberhofie i 24. miejsce w PŚ w Hochfilzen, oba starty w sprincie). Przede wszystkim jednak zdobył w tym roku złoty medal juniorskich MŚ w Arber (także w sprincie), a w 2025 roku aż trzy złote medale Mistrzostw Europy w Altenbergu. Rośnie nam niemały, biathlonowy talent.

Oczywiście presja wzrasta. Kibice mogą zacząć oczekiwać wyników, ale nie rusza mnie to. Wykonuję swoją pracę, jak wykonywałem - zapewnia w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Grzegorz Galica.

19-latek ma już za sobą debiut na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, na których indywidualnie nie poszło mu najlepiej, ale w rozmowie z nami mówi otwarcie: Nie przyjechałem tam po złoto, tylko po naukę.

Jak reaguje na to, że niektórzy fani widzą w nim już drugiego Tomasza Sikorę? Raczej spokojnie, zważywszy na długą listę sukcesów mistrza (m.in. srebrny medal igrzysk olimpijskich czy mistrzostwo świata).

Jest trochę presja na naszej kadrze, że był jeden biathlonista, któremu tak fajnie szło. Ale nie czuję jej. Podążam swoją ścieżką, buduję swoją karierę. Wiadomo, że też chciałbym mieć takie osiągnięcia jak Tomasz Sikora, ale chciałbym mieć swoje. I dojść do nich swoją ścieżką - podkreśla w RMF FM Galica.

Nowy sezon PŚ. Na początek Finlandia

Puchar Świata w biathlonie rozpoczyna się 26 listopada w Kontiolahti (o 16:15 bieg indywidualny na 20 km mężczyzn). W grudniu odbędą się zawody w Hochfilzen (Austria), Annecy-Le Grand-Bornand (Francja), a na przełomie roku w słoweńskiej Pokljuce. Potem w styczniu Puchary Świata w: Ruphloding (Niemcy), Antholz-Anterselvie (Włochy) i Nowym Mieście na Morawach (Czechy), a w lutym odbędzie się impreza sezonu - biathlonowe Mistrzostwa Świata w Otepaa (w Estonii).