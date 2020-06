Związki zawodowe w PLL LOT apelują do Jacka Sasina o ratowanie spółki. "Wyrażał pan wolę ratowania naszej firmy, jesteśmy tym niezmiernie zbudowani, nasza linia na to zasługuje" - pisze do wicepremiera Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego i zaprasza Jacka Sasina jutro do siedziby firmy na specjalne spotkanie poświęcone sytuacji załogi.

