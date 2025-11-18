Grudzień 2025 roku przyniesie emerytom i rencistom wyjątkowe zmiany w harmonogramie wypłat świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Seniorzy mogą spodziewać się wcześniejszych przelewów, a niektórzy otrzymają nawet piętnastą wypłatę w roku kalendarzowym. Zmiany te wynikają z układu kalendarza i obowiązujących przepisów, a dla wielu rodzin będą realnym wsparciem w okresie świątecznych wydatków.

ZUS wypłaci 15. emeryturę w grudniu 2025? Sprawdź, kto dostanie pieniądze wcześniej / Shutterstock

W grudniu 2025 roku ZUS wypłaci emerytury i renty wcześniej z powodu świąt i weekendów.

Osoby z terminem wypłaty 25 grudnia otrzymają przelew nawet dwa dni przed świętami.

Seniorzy z terminem 1. dnia miesiąca dostaną styczniową emeryturę już 31 grudnia, co oznacza aż 15 wypłat w 2025 roku.

Zmiany w harmonogramie wypłat ZUS w grudniu 2025

Grudzień to miesiąc, w którym wielu seniorów szczególnie liczy na terminowe wypłaty świadczeń. Okres przedświąteczny wiąże się z dodatkowymi wydatkami na prezenty, leki czy przygotowania do Bożego Narodzenia. W 2025 roku układ kalendarza sprawia, że ZUS musi przesunąć kilka terminów wypłat, aby pieniądze trafiły do uprawnionych przed świętami i dniami wolnymi od pracy.

Dlaczego ZUS wypłaca świadczenia wcześniej?

Zgodnie z przepisami, jeśli termin wypłaty emerytury lub renty przypada na dzień wolny od pracy lub święto, ZUS realizuje przelew w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. Ta zasada obowiązuje od lat i ma na celu zapewnienie, by środki trafiły do seniorów na czas, niezależnie od świątecznych przerw w pracy banków i urzędów.

Kto otrzyma emeryturę przed świętami?

W grudniu 2025 roku aż cztery terminy wypłat zostaną przesunięte. Największe zmiany dotyczą osób, które mają wyznaczony termin wypłaty na 25. dzień miesiąca - czyli na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. W tym przypadku ZUS przeleje środki nawet dwa dni wcześniej, czyli 23 lub 22 grudnia. To szczególnie ważne dla osób, które planują ostatnie zakupy przed świętami - wcześniejsza wypłata może realnie poprawić ich sytuację finansową w tym okresie.

Dodatkowa, 15. wypłata dla wybranych seniorów

Największą niespodzianką dla części emerytów będzie jednak fakt, że w grudniu 2025 roku na ich konta wpłyną aż dwa przelewy. Dotyczy to osób, które mają ustalony termin wypłaty na 1. dzień miesiąca. Ponieważ 1 stycznia 2026 roku to Nowy Rok, a więc dzień wolny od pracy, ZUS wypłaci styczniową emeryturę już 31 grudnia 2025 roku. W efekcie w ciągu roku kalendarzowego 2025 te osoby otrzymają aż 15 przelewów: 12 standardowych, 13. emeryturę, 14. emeryturę oraz styczniową wypłatę zrealizowaną z wyprzedzeniem.

Czy to dodatkowe pieniądze?

Warto podkreślić, że wcześniejsza wypłata styczniowego świadczenia nie oznacza dodatkowych pieniędzy w 2025 roku. To po prostu przesunięcie terminu - w styczniu 2026 roku seniorzy z terminem 1. dnia miesiąca nie otrzymają już kolejnego przelewu. Jednak dla wielu osób efekt psychologiczny może być znaczący, bo grudzień zamknie się dwoma przelewami, co ułatwi planowanie wydatków na koniec roku.

Przepisy regulujące wypłaty

Zmiany w harmonogramie wypłat wynikają z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o dniach wolnych od pracy. Dzięki temu rozwiązaniu seniorzy nie muszą się martwić, że środki nie dotrą do nich na czas w okresie świątecznym.