Niespełna miesiąc od przeniesienia programu 500 plus, ZUS wypłaca już środki. „Robimy wszystko, aby te pieniądze trafiły do rodziców jak najszybciej” - poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Zdjęcie ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Z naszych statystyk wynika, że niektóre osoby specjalnie czekały na możliwość złożenia wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze. Wiemy, że są rodzice, którzy dopełnili formalności kilka minut po północy, czyli w Nowy Rok - powiedziała prezes ZUS.



Zwróciła uwagę, że możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną to - przede wszystkim - ogromna wygoda dla rodziców, bo sami decydują, kiedy to zrobić. Dzięki elektronizacji mogą starać się o środki z programu także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe - wskazała.



Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko, mają trzy miesiące na złożenie wniosku o środki z programu "Rodzina 500 plus". Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Np. rodzice, którym urodziło się dziecko w grudniu, mogą złożyć wniosek o świadczenie do ZUS od 1 stycznia 2022 roku i otrzymają środki z wyrównaniem od narodzin dziecka.

Środki wypłacane na konto

Rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus nie muszą się spieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym - od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku - mogą złożyć taki wniosek do ZUS od 1 lutego. Wcześniej nie będzie takiej możliwości.



Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowo narodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe: ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.



Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 r. można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.