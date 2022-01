191 osób, które ukończyły 100 lat, mieszka na Dolnym Śląsku - wynika z danych ZUS. Stulatkowie otrzymują dodatkowe, specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. W 2021 r. było to ponad 3,7 tys. zł "na rękę". Wśród mieszkańców Dolnego Śląska, którzy ukończyli sto lat zdecydowanie przeważają kobiety. Najstarsza emerytka ma 108 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku przypomniała, że wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe, ale wysokość "dodatkowej emerytury" jest różna.

"Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne" - podała rzeczniczka.

Ilu jest mężczyzn wśród 191 stulatków?

Kowalska-Matis wskazała, że do końca lutego tego roku "specjalna emerytura" wynosi 4512,41 zł brutto (3732,29 zł netto).

"Wysokość kwoty dla 100-latków jest ustalana każdego roku od marca do lutego, dlatego nie ma jeszcze informacji, jaka będzie nowa kwota od 1 marca tego roku (...) Ze względu na to, że wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków jest ustalana każdego roku, dlatego ta specjalna ‘emerytura dla stulatków’ jest co roku w innej wysokości, ale raz przyznana nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości" - dodała.

Według danych ZUS na Dolnym Śląsku mieszka 191 osób, które ukończyły 100 lat. Z tego 162 to kobiety.

Zobacz również: W Polsce przybywa stulatków

Stulatków może być więcej

Cytat Najstarszą mieszkanką naszego regionu jest pani Stanisława, która skończyła już 108 lat - dodała rzeczniczka.

Stulatków na Dolnym Śląsku może być więcej niż wskazują na to dane z ZUS, ponieważ niektórzy otrzymują emerytury z KRUS czy emerytury mundurowe.

Zobacz również: Francja ma ponad 20 tysięcy stulatków

"Emerytura dla stulatków" również dla tych, którzy nie mają emerytury ani renty

Aby otrzymać świadczenie honorowe z ZUS wystarczy mieć skończone 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku, gdyż nie znajdują się w systemie ZUS - podała rzeczniczka.