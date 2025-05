Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało terminy ferii w roku szkolnym 2025/2026. W stosunku do poprzednich lat wprowadzono zmiany.

Zmienił się sposób organizacji ferii / Shutterstock

MEN opublikowało nowe terminy ferii zimowych na rok szkolny 2025/2026 i wprowadziło zmiany w harmonogramie.

Zredukowano liczbę terminów ferii oraz zmieniono podział województw na grupy.

Zrezygnowano z rotacji terminów między województwami.

Uczniowie z Podlasia i Warmii-Mazur nie mają już stałego terminu ferii.

Z dalszej części tekstu dowiesz się, jakie są terminy ferii w roku szkolnym 2025/2026.

Ferie 2026: Jakie zmiany wprowadzono?

Ten rok był ostatnim, w którym ferie zimowe były rozłożone na cztery terminy. To pierwsza zmiana, ale nie ostatnia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że na nowo należy określić grupy województw, które odpoczywać będą w tym samym terminie.

MEN zrezygnowało też od zasady rotacji grupy województw. Dotychczas grupa województw, która w danym roku miała ferie w ostatnim terminie, w następnym miała w pierwszym terminie.

Kolejną nowością jest rezygnacja z zasady, że uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego mają stały termin ferii na przełomie stycznia i lutego.

Ferie 2026: Terminy dla poszczególnych województw

Harmonogram ferii w roku szkolnym 2025/2026 przedstawia się następująco:

19.01 - 1.02 województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2-15.02 województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16.02 - 1.03 województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Poznaliśmy też terminy ferii w roku szkolnym 2026/2027

Z kolei zgodnie z opublikowaną w piątek informacją na temat terminów ferii zimowych, w roku szkolnym 2026/2027 dwutygodniową przerwę w nauce od 18 stycznia do 31 stycznia 2027 r. będą mieć uczniowie z województw: podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego; od 1 do 14 lutego 2027 r. - z województw: mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego; od 15 do 28 lutego 2027 r. - z województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.