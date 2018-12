Udało się! Znalazły się klocki 10-letniego Marcela, chłopca z zespołem Aspergera. W akcję pomocy zaangażowały się tysiące osób. "Brakuje mi słów, żeby opisać ogrom bezinteresownej chęci pomocy i wsparcia, którą od Państwa dostałam!! Najważniejsze, że mamy klocki, moja wiara w ludzi poszybowała ku niebu" - napisała w podziękowaniu pani Jowita.

Część zaginionej kolekcji kloców Marcela / Facebook

Kilka dni temu mama 10-letniego Marcela, chłopca z zespołem Aspergera, umieściła na Facebooku emocjonalny wpis, prosząc o pomoc. W niejasnych okolicznościach zginęła bowiem siatka z klockami Lego należącymi do jej syna. Ktoś zabrał ją w piątek z klatki w bloku przy ul. Łużyckiej 65 w Krakowie.

Błagam Cię oddaj mojemu dziecku właśnie te, które tam zostały - bo dla Ciebie to tylko klocki, dla mojego syna to dramat! - napisała. Jak podkreślała, chłopiec czekał na klocki jak na zbawienie i płakał za nimi codziennie. Coś na czego punkcie ma fisia, zna każdą jedną część, która była w tej siatce, tego się nie da odkupić, to są ludziki zbierane od lat, jego ulubione i najważniejsze części - wyjaśniała



W akcję pomocy włączyły się tysiące internatów. Post na Facebooku został udostępniony kilka tysięcy razy. I w końcu udało się: klocki się znalazły.

Dziękuję Ci bardzo osobniku, który podrzuciłeś siatkę w klatce między piętrami !!! Wierzyłam w Ciebie ! Po stokroć dziękuję , gdybyś chciał się jednak ujawnić przypominam , że masz obiecanego Aniołka:) - napisała na Facebooku pani Jowita.

Jak przyznała, na razie nie wiadomo jeszcze, czy jest wszystko, bo to oceni prawowity właściciel -Marcel. Jak mu przywiozę w sobotę.



We wpisie pani Jowita dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc. Dziękuję pięknie wszystkim ludziom, którzy udostępnili mój post - jesteście niesamowici !!! Dalej to już działy się cuda : gazety , radio , telewizja -jestem mega zaskoczona jak to zadziałało, wierzyłam w moc Facebooka ale to się podziało przerosło moje najśmielsze wizje.

Pozdrawiam serdecznie i ściskam wszystkich rodziców Aspików , którzy doskonale wiedzą jaki dramat się kryje za niby tak błahą sprawą jak klocki Lego dla dziecka z Aspergerem ! Jesteście kochani , dziękuję za ogrom wsparcia !!!!! - dodała.