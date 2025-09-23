Nie żyje ks. prałat Stanisław Kardasz, wieloletni proboszcz parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu, działacz społeczny i opozycyjny związany z Solidarnością. Miał 88 lat – poinformowała we wtorek kuria diecezji toruńskiej.

Zmarł ks. prałat Stanisław Kardacz, działacz społeczny i opozycyjny / Shutterstock

Ks. Kardasz urodził się 29 października 1936 r. w Gdyni. W 1960 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, a w 1968 r. - historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był m.in. wikariuszem parafii św. Jakuba w Toruniu i parafii św. Krzyża w Grudziądzu, a w latach 1976-2013 proboszczem parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu.

Jako młody chłopak w 1952 r. został aresztowany za rozpowszechnianie ulotek antykomunistycznych i decyzją sądu umieszczony w więzieniu dla nieletnich w Koźminie (Wielkopolskie) do czasu ukończenia 21 lat, ale został zwolniony po 15 miesiącach.

Ks. Kardasz w latach 1979-1986 i 1990-1993 był organizatorem Pieszych Pielgrzymek Pomorskich na Jasną Górę, a kilkuletnia przerwa w prowadzeniu pielgrzymek była spowodowana prześladowaniem go przez Służbę Bezpieczeństwa.

Kapłan był związany z toruńskim Klubem Inteligencji Katolickiej. W latach 1982-1989 organizował msze za ojczyznę. Był współzałożycielem Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka i organizatorem Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. W 1984 r. przewodził toruńskim uroczystościom po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

W latach 1992-1999 był diecezjalnym konserwatorem zabytków, dyrektorem Wydziału Konserwatorsko-Budowlanego i Wydawnictwa Diecezjalnego. W latach 1994-2001 wykładał historię sztuki i historię Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Był też kapelanem policji garnizonu toruńskiego.

"Odszedł odważny i mądry duszpasterz, pracowity gospodarz, człowiek całym sercem oddany Bogu, ludziom i Ojczyźnie" - napisał w mediach społecznościowych marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek. Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem ordynariusza diecezji toruńskiej bp. Arkadiusza Okroja zostanie odprawiona o godz. 10.00 w kościele pw. Matki Bożej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu. Następnie kapłan spocznie na toruńskim cmentarzu komunalnym nr 2 przy ul. Grudziądzkiej.