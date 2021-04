W szpitalu w Grudziądzu zmarł piętnastoletni pacjent chory na Covid-19. Chłopiec miał kilka chorób współistniejących. Jest najmłodszą osobą zakażoną koronawirusem, która zmarła w grudziądzkiej lecznicy w tym roku.

Trzecia fala pandemii koronawirusa. Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Szydłowski / PAP

15-latek trafił do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu trzy tygodnie temu - 16 marca. Wykazywał typowe objawy zakażenia koronawirusem: kaszel, duszności, gorączkę.

Stan nastolatka określono już wtedy jako ciężki. Już po drugiej dobie od przyjęcia podłączono go do respiratora. Niestety, według podanej dziś informacji, chłopca nie udało się uratować.

Ten pacjent został do naszego szpitala przyjęty w połowie marca. Już wówczas był w stanie ciężkim. Choroba postępowała i szybko został podłączony do respiratora. Niestety - pomimo wysiłków lekarzy - nie udało się go uratować - przekazała rzecznik prasowa szpitala Izabela Hirsch-Lewandowska.

Oprócz Covid-19 15-latek miał choroby współistniejące. Z informacji PAP wynika, że związane były one m.in. z płucami.

15-latek jest najprawdopodobniej najmłodszym pacjentem, który zmarł w szpitalu w Grudziądzu tego roku.

Najprawdopodobniej to także najmłodsza osoba, która zmarła w naszym szpitalu na COVID-19 od początku walki z epidemią. Nie jestem w tej chwili w stanie tego potwierdzić w stu procentach - dodała Hirsch-Lewandowska.

Brakuje rąk do pracy

Szpital w Grudziądzu od początku pandemii jest główną placówką leczącą chorych na Covid-19, w całym województwie kujawsko-pomorskim.

W placówce hospitalizowanych jest 339 pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Pod respiratorem przebywa tam 39 z nich. Od początku roku zmarło tam 519 pacjentów zakażonych koronawirusem.

Z 2199 łóżek covidowych w województwie kujawsko-pomorskim, 1793 są zajęte. Szpitale w regionie mają 251 respiratorów, z czego 186 jest już obecnie wykorzystywanych. W Grudziądzu pozostają wolne trzy takie urządzenia.

Personel szpitala znajduje się na granicy wydolności.

Dlatego wojewoda kujawsko-pomorski apeluje o zgłaszanie się do pracy na oddziałach covidowych. Na razie, na wezwanie odpowiedziało zaledwie 7 osób: lekarz, ratownik medyczny i pięciu strażaków z uprawieniami do udzielania pomocy medycznej.

Aktualne dane

W całej Polsce potwierdzono dziś 14 910 przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań odnotowano na Mazowszu - 2157. W ciągu ostatniej doby zmarło 638 osób. 480 z nich miało choroby współistniejące.