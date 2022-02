Od początku lutego można składać wnioski o świadczenie „Rodzina 500 plus” na nowy okres rozliczeniowy. Tym razem trzeba to zrobić do ZUS-u.

ZUS przejmuje obsługę świadczeń "Rodzina 500 plus" / ZUS/www.zus.pl / Materiały prasowe

Taki wniosek powinni złożyć rodzice i opiekunowie, którzy już otrzymują świadczenie "500 plus", aby dostawać pieniądze także po 1 czerwca. Natomiast rodzic, który w lutym zgłasza nowonarodzone dziecko, może złożyć od razu dwa wnioski: na okres świadczeniowy, trwający do końca maja tego roku i na okres trwający do 31 maja 2023 roku - tłumaczy rzecznik łódzkiego oddziału ZUS Monika Kiełczyńska.

Wnioski o przyznanie 500 plus można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Z początkiem nowego roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmuje obsługę programu "Rodzina 500 plus" dla nowo narodzonych dzieci. Chodzi o rodziców, którym urodziło się dziecko np. w styczniu. Te osoby będą pobierały środki w ramach tzw. starego okresu świadczeniowego, który kończy się wraz z końcem maja.

Gminy nadal będą wypłacały świadczenia do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r. Ważne: jeśli środki z programu wypłaca już gmina, to nie należy składać drugiego wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 r.

W rejestrach ZUS pojawiły się wnioski rodziców, którzy korzystają już z programu i złożyli wniosek na tzw. stary okres świadczeniowy. W takiej sytuacji ZUS odmówi przyznania środków, ponieważ rodzice pobierają już 500 plus z gminy.

Trzeba też pamiętać, że ZUS nie będzie wysyłał korespondencji papierowej, a jedynie - elektroniczną. Jeśli na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms-a.

W ramach programu złożono do ZUS już ponad 392 tys. wniosków na ok. 633,7 tys. dzieci. W województwie łódzkim odnotowano takich wniosków 4,1 tys. na 5,3 tys. dzieci.