Kierowca, który we wtorek w Złakowie Kościelnym spowodował śmiertelny wypadek, był trzeźwy - informuje policja. Wczoraj chwilę po zdarzeniu pobrano do badań jego krew.

25-latek z niewyjaśnionych przyczyn, jadąc przez centrum miejscowości, zjechał na chodnik, uderzając w grupę pieszych. Zginęły dwie osoby.

Kierowca zostanie przesłuchany w czwartek, mężczyzna przebywa obecnie w policyjnym areszcie. 25-latek został zatrzymany od razu po zdarzeniu. Badanie toksykologiczne wykazało, że kiedy siedział za kierownicą osobowego bmw - był trzeźwy.

W wypadku, do którego doszło we wtorek po południu, zginęli dwaj mężczyźni 47- i 64-latek. Do szpitali w Łodzi i w Łowiczu trafili pozostali dwaj uczestnicy zdarzenia.

Śledczy nie zdradzają na razie wielu szczegółów co do przebiegu wypadku, w tym np. co do prędkości z jaką mógł poruszać się samochód. Śledztwo w sprawie wczorajszej tragedii wszczęła prokuratura w Łowiczu.