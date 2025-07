Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Teraz decyzję w sprawie immunitetu Ziobry podejmie Sejm.

/ RMF FM

Według naszych informacji odpowiednie dokumenty wpłyną od prokuratora generalnego do marszałka Sejmu Szymona Hołowni jeszcze dziś.

Następnie Sejm zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu. Najpierw trafi on do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, by potem na sali plenarnej odbyło się standardowe głosowanie.

"Zbigniew Ziobro nie stoi ponad prawem. Na wezwanie sejmowej Komisji Śledczej ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania - tak jak każdy inny obywatel, który takie wezwanie otrzyma" - napisał później Bodnar na platformie X.