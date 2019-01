W nocy ściśnie ostry mróz. W województwie podlaskim temperatura może spaść do nawet -20 st. Celsjusza! Z kolei na Dolnym Śląsku mocno sypnie śniegiem. IMGW przestrzega również przed oblodzeniem na drogach w kilku województwach.

W nocy ściśnie mróz / Pixabay

IMGW poinformowało, że w nocy ze środy na czwartek temperatury w kraju wahać się będą od -11 st. C na północnym wschodzie, około -3 st. C w centrum, do 2 st. C miejscami nad morzem.

Lokalnie na krańcach wschodnich Podlasia możliwy spadek temperatury do -20 st. Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, północny-wschodni i północny.

Sypnie śniegiem. Uwaga na trudne warunki na drogach

Nie tylko mróz da się we znaki. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed oblodzeniem na drogach. Alert dotyczy woj. podlaskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego. W woj. dolnośląskim w powiatach lwóweckim i jeleniogórskim mogą wystąpić intensywne opady śniegu.



Ostrzeżenie drugiego stopnia przed oblodzeniem oznacza, że występujące zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Występujące w tym czasie niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą znacznie ograniczyć codzienne funkcjonowanie.