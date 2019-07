Dwie kobiety zostały potrącone na przejściu dla pieszych na ul. Długiej w Zgierzu (woj. łódzkie). Jedna z nich zmarła, a druga jest w stanie ciężkim.

Zdjęcie z miejsca wypadku udostępnione przez policję / KPP ZGIERZ /

Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, do wypadku doszło ok. godz. 10. Potrącona 84-latka zmarła, a 58-latka trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia.

Policjanci zatrzymali do tej sprawy 26-letniego mężczyznę i zabezpieczyli uszkodzony samochód, który mógł brać udział w tym wypadku. Zatrzymany miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Ul. Długa jest zamknięta. Funkcjonariusze wykonują oględziny na miejscu wypadku.