Nawet 5 lat więzienia może grozić kobiecie, która wczoraj w nocy zdemolowała stację benzynową w Rymaniu w Zachodniopomorskiem. 37-latka staranowała samochodem drzwi wejściowe i odjechała, bezskutecznie zatrzymywana przez policjantów.

Stacja paliw w Rymaniu / Marcin Bielecki / PAP

Koło północy z soboty na niedzielę 37-letnia kobieta staranowała samochodem drzwi do stacji paliw. Na krążącym w internecie filmie widać, jak wycofuje auto, a potem z impetem wjeżdża do środka.

Policjanci oddali kilka strzałów w kierunku auta, ale kobiecie udało się odjechać ze stacji benzynowej. Pojechała aż do Koszalina, 50 kilometrów od Rymania, gdzie sama zameldowała się na komisariacie.

Uwaga - nagranie poniżej zawiera niecenzuralne słowa!





Lista zarzutów stawianych kobiecie jest długa. Katarzyna A. usłyszała zarzuty uszkodzenia mienia na kwotę 20 tysięcy złotych. Do tego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dwóch pracownic stacji i policjanta. Śledczy uznali, że ktoś mógł zostać trafiony fragmentami konstrukcji budynku. Do tego kobieta odpowie za zmuszenie policjanta do odstąpienia od podejmowania interwencji, bo uderzyła jednego z funkcjonariuszy lusterkiem samochodu. Kolejny zarzut to ucieczka z miejsca zdarzenia. Przy kobiecie znaleziono też niewielką ilość marihuany.

Nie wiadomo jeszcze, jakie środki zapobiegawcze będzie chciał zastosować prokurator. Kobieta wciąż jest przesłuchiwana.

Katarzyna A. na stałe mieszka w Holandii, w Polsce nie ma adresu zamieszkania.

Z nieoficjalnych informacji dziennikarki RMF FM wynika, że 37-latka pokłóciła się z partnerem. Kobieta miała z nim jechać aż z Holandii. Po drodze zrobiło się na tyle nerwowo, że para zjechała na stację benzynową w Rymaniu. Widząc kłótnię, obsługa stacji wezwała policję.



Po przybyciu funkcjonariuszy, doszło do zaognienia sytuacji i 37-latka z pełnym impetem staranowała budynek stacji, niszcząc szklaną elewację.

To wtedy policjanci próbowali unieruchomić samochód, oddając w jego kierunku kilka strzałów, ale to im się nie udało.