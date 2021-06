Policjanci z Rawy Mazowieckiej w Łódzkiem zatrzymali oszusta, poszukiwanego... pięcioma listami gończymi przez 39 jednostek policji. "Za wyłudzenia zaliczek oraz fikcyjne usługi turystyczne grozi mu 12 lat więzienia" - podała rzeczniczka rawskiej policji.

Zatrzymany za oszustwa mężczyzna / Policja

Jak przekazała rzeczniczka Agata Krawczyk, 44-latka zatrzymano w Warszawie. Był poszukiwany 5 listami gończymi przez 39 jednostek policji.

Mieszkaniec stolicy na portalach oferujących noclegi ogłaszał fikcyjne oferty wynajmu mieszkań, hoteli oraz pensjonatów. Ogłoszenia dotyczyły atrakcyjnych wypoczynkowo miejsc w Polsce - podkreśliła Krawczyk.



Były to oferty kuszące znakomitą lokalizacją, atrakcyjną ceną, zdjęciami wspaniale wyposażonych apartamentów czy urokliwych domków. Zainteresowane osoby kontaktowały się e-mailowo z ogłoszeniodawcą. Nieświadomy oszustwa turysta wpłacał pieniądze na konto i najczęściej po przyjeździe pod wskazany adres dowiadywał się, że padł ofiarą przestępstwa - relacjonowała.

Podczas przeszukania mieszkania 44-latka policjanci zabezpieczyli karty pamięci z folderami zawierającymi zdjęcia rzekomych ofert lokali, zeszyt z zapiskami zawierającymi wystawione ogłoszenia, numery telefonów, adresy mailowe i numery rachunków bankowych. Mężczyzna miał zarejestrowanych około 200 kart telefonicznych różnych sieci komórkowych, które wykorzystywał w kontaktach z turystami.

Oszust działał - jak wynika z zebranego materiału - od 2014 roku.



Co 3-4 tygodnie otwierał nowe rachunki bankowe, które służyły mu do wyłudzania pieniędzy. (...) Oszukał nawet kilkaset osób w kraju i za granicą - podała rzeczniczka rawskiej policji.



Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o aresztowaniu 44-latka na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 12 lat więzienia.

Policja ostrzega

Policja ostrzega wybierających się na wakacje, by bardzo dokładnie sprawdzać miejsca wypoczynku: takich przestępstw jak wyżej opisane pojawia się coraz więcej.

Jeżeli wybrane miejsce działa legalnie, to powinno być zarejestrowane w urzędzie miasta. Jest również możliwość sprawdzenia go w bazie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.