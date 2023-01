Ujęto sprawcę, który wysłał wybuchową paczkę w Siecieborzycach w Lubuskiem - poinformowała prokuratura w Zielonej Górze. To były partner kobiety, która odebrała przesyłkę. Do wybuchu doszło 19 grudnia 2022 roku. Ciężko ranna 31-latka dopiero wczoraj opuściła szpital. W wybuchu poszkodowane zostały również 7-letnia córka i 3-letni syn kobiety.

Do wybuchu doszło 19 grudnia zeszłego roku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że paczkę ktoś zostawił przed domem, a jeden z domowników wniósł ją do środka. Do wybuchu doszło prawdopodobnie podczas otwierania pakunku.

Najcięższe obrażenia odniosła 31-letnia kobieta. W jej ciało wbiło się wiele metalowych odłamków. Kobieta była operowana przez 8 godzin, lekarze amputowali jej dłoń. Wczoraj opuściła szpital.

Poważną operację przeszła również jej 7-letnia córka. Dziewczynka trafiła do szpitala z otwartymi złamaniami prawej ręki oraz wieloma ranami od odłamków. 3-letni synek przeszedł zabieg usunięcia wielu odłamków, które poraniły mu plecy.

31-letnia kobieta samotnie wychowuje dwoje dzieci, z zawodu jest nauczycielem wychowania przedszkolnego dla dzieci ze spektrum autyzmu, pracuje w ośrodku w Żaganiu. W dniu wybuchu szykowała się do pracy.

Paczkę znalazła przed domem. Była wielkości 20 cm na 20 cm w kształcie kuferka do kosmetyków. Otworzyła ją w kuchni na meblach. Nastąpił wybuch - relacjonował pod koniec grudnia szwagier kobiety.

