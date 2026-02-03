Już 18 lutego 2026 roku katolicy w całej Polsce rozpoczną Wielki Post - czas refleksji, pokuty i przygotowania do Wielkanocy. Środa Popielcowa, znana także jako Popielec, to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym. Co warto wiedzieć o tym wyjątkowym dniu i jak go przeżyć?

Środa Popielcowa w 2026 roku przypada 18 lutego / Tomasz Czachorowski/Polska Press/East News / East News

18 lutego 2026 roku katolicy w Polsce rozpoczną Wielki Post - czas refleksji i przygotowania do Wielkanocy.

Środa Popielcowa wypada 46 dni przed Wielkanocą, która w 2026 roku przypada na 5 kwietnia.

Co symbolizuje posypanie głów popiołem? Dowiesz się z tego artykułu.

Kiedy w tym roku jest Środa Popielcowa?

Środa Popielcowa w kalendarzu liturgicznym jest dniem ruchomym. Wypada 46 dni przed Niedzielą Wielkanocną. W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia, to znaczy, że Środę Popielcową będziemy obchodzić 18 lutego.

Środa Popielcowa otwiera czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, który ma przygotować wiernych do najważniejszych świąt chrześcijańskich - Wielkanocy. To czas, w którym Kościół zachęca do pogłębionej modlitwy, wyrzeczeń oraz jałmużny.

Obrzędy Środy Popielcowej

Najbardziej charakterystycznym elementem Środy Popielcowej jest obrzęd posypania głów popiołem. To gest pokory i znak rozpoczęcia pokuty, który sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Popiół, którym kapłani posypują głowy wiernych, pochodzi ze spalonych palm poświęconych podczas ubiegłorocznej Niedzieli Palmowej. W trakcie obrzędu kapłan wypowiada słowa: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Ten symboliczny gest przypomina o przemijaniu, kruchości ludzkiego życia, ale także o nadziei na odrodzenie i nowe życie.

Tradycja i historia Popielca

Obrzęd posypywania głów popiołem ma długą tradycję, sięgającą czasów Starego Testamentu. W Kościele katolickim został oficjalnie wprowadzony w XI wieku przez papieża Urbana II. Popiół od wieków symbolizuje żałobę, pokutę, ale także oczyszczenie i nadzieję na nowe życie.

Post i wstrzemięźliwość - co obowiązuje wiernych?

Środa Popielcowa to również dzień postu i wstrzemięźliwości. Katolików od 18. do 60. roku życia obowiązuje post ścisły - można zjeść tylko jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Wszyscy wierni powyżej 14. roku życia powinni powstrzymać się od spożywania mięsa.

Choć Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym, czyli nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej, kościoły w całej Polsce wypełniają się tego dnia wiernymi. To dobrowolny, ale ważny gest rozpoczęcia Wielkiego Postu.