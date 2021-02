W nocy możliwe będą spadki temperatury do -15 st. C na krańcach południowo-zachodnich, w kotlinach sudeckich. "Tam też obowiązuje nasze ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym mrozie" - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Na pozostałym obszarze kraju będzie jednak cieplej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W ciągu dnia w północnej połowie kraju temperatury w wielu miejscach przekraczały zero stopni Celsjusza.

Jest to spora odmiana w stosunku do tego, co było w ostatnich dniach - zauważył Jakub Gawron.

Wieczorem czeka nas podobna pogoda do tego, co mieliśmy w ciągu dnia. Na południu i wschodzie kraju jeszcze trochę więcej chmur i tam miejscami wciąż pojawiać się będą opady śniegu. Najwięcej śniegu spadnie na krańcach południowych. Wieczorem może spaść centymetr do dwóch śniegu - dodał synoptyk.



Prognozowane spadki temperatury

W nocy mogą jednak wystąpić spadki temperatury do -15 st. C na krańcach południowo-zachodnich, w kotlinach sudeckich.

Tam też obowiązuje nasze ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym mrozie - przekazał Gawron.

Synoptyk poinformował jednak, że na pozostałym obszarze kraju będzie cieplej.

Spodziewamy się do -12 st. C na północnym zachodzie, około -4 st. C na Warmii i Mazurach i do -2 st. C nad samym morzem - poinformował.



W nocy opady śniegu wystąpią głównie na południu i wschodzie kraju, oraz na krańcach południowych. W obszarach podgórskich i górach IMGW prognozuje przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm.

