Organy inspekcji sanitarnej prowadzą kontrole dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych w związku z poluzowaniem od piątku obostrzeń - przekazał w sobotę rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Turystów, którzy korzystają z otwarcia hoteli i stoków widać szczególnie w Zakopanem. "Noc z piątku na sobotę dla zakopiańskich policjantów była bardzo ciężka. Mieliśmy mnóstwo interwencji związanych z najazdem turystów. Zaangażowane były wszystkie patrole" - przyznał rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

/ Józef Polewka / RMF FM

Inspekcja prowadzi kontrole. Myślę, że dane za weekend będą w poniedziałek - przekazał Bondar, pytany o to, czy prowadzone są kontrole w związku z m.in. stoków i hoteli w związku z poluzowaniem od piątku obostrzeń.

Od piątku obowiązują nowe przepisy rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie przedłuża większość wprowadzonych wcześniej ograniczeń do 28 lutego.



Jedną z ważniejszych zmian rozporządzenia jest dopuszczenie do 28 lutego prowadzenia usług hotelarskich. Oznacza to, że od piątku dla gości, w reżimie sanitarnym, udostępniono nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w hotelach, pensjonatach i motelach. Dopuszczalne są także usługi hotelarskie - "krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych".



Ponadto, od piątku działać mogą także m.in. stoki narciarskie, baseny, sauny, salony masażu, solaria i salony odchudzające.



Jak przekazał rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek, Zakopane przeżywa potężny najazd turystów.



Noc z piątku na sobotę dla zakopiańskich policjantów była bardzo ciężka. Mieliśmy mnóstwo interwencji związanych z najazdem turystów. Zaangażowane były wszystkie patrole. Minionej nocy w Zakopanem było bardzo dużo nietrzeźwych osób, a niektórych trzeba było zbierać wprost z ulicy, żeby nie zamarzli. W ciągu doby wylegitymowaliśmy 156 osób i podjęliśmy 60 interwencji. Zatrzymana została jedną osoba z narkotykami - relacjonował rzecznik.



Najazd turystów na Zakopane jest związane z poluzowaniem obostrzeń. Dodatkowo na ten weekend nałożyły się walentynki i konkurs skoków na Wielkiej Krokwi.



Znaczny ruch panował w sobotnie przedpołudnie także na stokach narciarskich w Wiśle (Śląskie).