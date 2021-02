​"W weekend spodziewane jest przejściowe ocieplenie, ale już w poniedziałek wrócą silniejsze mrozy" - zapowiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Ciepłych Walentynek należy spodziewać się jednak jedynie na zachodzie i północy kraju. Tam również będzie wiać. Na południu Polski prognozowane są mrozy. Termometry mogą pokazać nawet -16 °C w sobotę i niedzielę.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W większości kraju dominuje zimowa aura. Według prognoz najbliższe dni mają przynieść nam stabilizację pogody. Synoptycy ostrzegają jednak, że tylko w części rejonów Polski.

O stabilizacji nie możemy niestety mówić na Pomorzu, ponieważ tam obserwujemy w tym momencie intensywne opady śniegu. Te opady śniegu utrzymają się, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim, przez dwie doby - podkreślił synoptyk IMGW Jakub Gawron.



Jak dodał, ten teren objęty jest ostrzeżeniem IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, a przyrost pokrywy śnieżnej w tych rejonach będzie sięgać 10-15 cm w ciągu kolejnych 12 godzin.





Dla części kraju wydano również alerty dotyczące silnego mrozu.

W sobotę będzie cieplej? Prognoza pogody

Zgodnie z prognozą instytutu od soboty przejściowo się ociepli, a temperatura maksymalna w weekend w północnej połowie kraju zbliży się do 0 stopni Celsjusza.

Nieco chłodniej będzie na południu - wskazał Jakub Gawron.

W województwie zachodniopomorskim i pomorskim temperatura maksymalna wyniesie od -1°C do 2°C. Na Mazurach i Podlasiu termometry pokażą z kolei od -4°C do 0°C. Podobne warunki będą panowały w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie.

"W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -5°C na wschodzie do 0°C na zachodzie obszaru" - czytamy w prognozie IMGW.

Jaka pogoda będzie na Śląsku i Opolszczyźnie?



"Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie obszaru rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu, na wschodzie obszaru lokalnie o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 8 cm" - prognozują synoptycy.

Temperatura maksymalna wyniesie od -6°C do -3°C, a na szczytach Sudetów i Beskidów od -13°C do -11°C.

Chłodno będzie także w Małopolsce, Świętokrzyskim i na Podkarpaciu.



Temperatura maksymalna może wynieść od -6°C do -3°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -5°C, wysoko w Beskidach od -13°C do -10°C, a na szczytach Tatr około -16°C.



W tych rejonach prognozowane jest również duże zachmurzenie i opady śniegu.

Ciepłe Walentynki? Prognoza pogody

Niedziela ma być cieplejsza. W Walentynki, 14 lutego nad morzem prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, ale i opady śniegu. Termometry pokażą w tych rejonach od -1°C do 1°C.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie będzie duże.



"Miejscami opady śniegu, chwilami o natężeniu umiarkowanym" - prognozują synoptycy.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2°C do 0°C. Podobnie będzie w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. Słupki termometrów mogą pokazać -2°C w Kaliszu, -1°C w Poznaniu, a także 0°C w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Toruniu.

"Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -1°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni" - to prognoza dedykowana dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego. W Warszawie będzie maksymalnie -2°C.

Gdzie będzie chłodniej?

Nieco chłodniejszą aurę aurę synoptycy zapowiadają w niedzielę w województwach dolnośląskim, śląskim i opolskim.



"Temperatura maksymalna od -5°C do -4°C, wysoko w Sudetach i Beskidach od -13°C do -10°C" - prognozuje IMGW.

Najzimniej będzie w województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Temperatura maksymalna wyniesie tam od -5°C do -3°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -5°C, w Beskidach i Bieszczadach od -14°C do -11°C, a na szczytach Tatr około -16°C.

Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady śniegu.



Jaka pogoda będzie w przyszłym tygodniu?

Od poniedziałku spodziewany jest powrót coraz niższej temperatury w całym kraju. W środku przyszłego tygodnia w nocy termometry pokażą nawet -20 stopni Celsjusza.

W dzień temperatura może wzrosnąć do -10 stopni.