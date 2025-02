Ponad 500 słupów i 1,3 tys. kamer zamontowano na granicznych rzekach Istoczanka i Świsłocz w Podlaskiem. Zakończył się montaż zapory elektronicznej na tym odcinku polsko-białoruskiej granicy. Inwestycja jest gotowa do odbioru.

Stalowa zapora na granicy z Białorusią / Artur Reszko / PAP

Budowa zapory związana była z próbami przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez graniczne rzeki. SG umowę na budowę tzw. bariery elektronicznej, czyli system kamer i czujników na rzekach Świsłocz i Istoczanka w Podlaskiem, podpisała pod koniec lutego ubiegłego roku.

Montaż poszczególnych elementów już się zakończył - poinformował rzecznik SG ppłk Andrzej Juźwiak. Wybudowano już wszystkie podsystemy, przyłącza energetyczne i światłowodowe łącza transmisyjne. Posadowiono ponad 500 słupów kamerowych i zainstalowano przeszło 1300 kamer. Wykonawca zgłosił gotowość inwestycji do odbioru, obecnie trwają prace weryfikacyjne komisji straży granicznej - podał rzecznik.

Inwestycja kosztowała ponad 85 mln zł. Bariera na rzekach granicznych w Podlaskiem powstała na odcinku łącznie ok. 47 km. To dodatkowe zabezpieczenie, dzięki któremu monitorowany jest cały podlaski odcinek granicy z Białorusią.

Stalowa zapora na granicy z Białorusią

Na 186 km granicy z Białorusią stoi - zbudowana w 2022 r. - stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją działająca na 206 km w Podlaskiem tzw. bariera elektroniczna, jednak nie obejmowała ona odcinków rzecznych.

SG w połowie ubiegłego roku podpisała umowy na modernizację tych dwóch zapór, by uszczelnić zaporę i objąć większym monitoringiem granicę z Białorusią. Prace przy zaporze stalowej, które polegały na montażu dodatkowych poziomych przęseł, a także zwojów concertiny, zostały zakończone w połowie grudnia.

Natomiast trwają prace przy modernizacji zapory elektronicznej; mają zakończyć się do końca lutego - podał Juźwiak. Przypomniał, że ta inwestycja obejmuje m.in. montaż dodatkowej linii kamer do obserwacji zewnętrznej strony ogrodzenia, instalację lamp typu LED do oświetlania drogi technicznej i montaż dodatkowych punktów kamerowych do zabezpieczenia przepustów wodnych. Aktualnie trwa konfiguracja, integracja i kalibracja podsystemów w Centrum Nadzoru w Białymstoku. Wykonawca realizuje umowę zgodnie z wymaganiami, straż graniczna sukcesywnie odbiera poszczególne elementy modernizowanej zapory - dodał rzecznik.

Jak poinformowała wcześniej straż granicza, umowa na modernizację zapory stalowej opiewa na ponad 117 mln zł, a elektronicznej - ponad 125 mln zł.

Liczne próby nielegalnego przekroczenia granicy

Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że od początku tego roku odnotowano ponad 240 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Są dni, kiedy SG nie odnotowała żadnych prób, a w inne są to pojedyncze osoby lub małe grupy.

Natomiast w ubiegłym roku podlaska SG odnotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Mniej ich było w drugiej połowie roku po wprowadzeniu strefy buforowej i w miejscach, gdzie zmodernizowano barierę graniczną.

Tzw. bufor działa w Podlaskiem od 13 czerwca ubiegłego roku na ok. 60 km polsko-białoruskiej granicy, w powiecie hajnowskim. Został wprowadzony na podstawie rozporządzenia MSWiA. Jego obowiązywanie było już dwa razy przedłużane na kolejne 90-dniowe okresy, obecny trwa od 10 grudnia. Na ponad 40 km granicy nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, na 16 kilometrach pas ma ok. 2 km szerokości.

W Podlaskiem prowadzona jest operacja Bezpieczne Podlasie, w ramach której wojsko i policja wspierają straż graniczną.