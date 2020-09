Dachowanie, wpadanie w poślizg, niespodziewane sytuacje na drodze - takie doświadczenia w bezpiecznych warunkach zbierają dziś kierowcy korzystający ze szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu. To doskonała okazja do zweryfikowania swoich umiejętności.

Mamy kilka płyt poślizgowych, na których symulujemy sytuacje, które mogą się zdarzyć w ruchu codziennym - mówi Michał Boraj, trener w Akademii Bezpiecznej Jazdy Drive Ok. To przede wszystkim utrata przyczepności przednich i tylnych kół. Mamy specjalne urządzenie, które nazywa się szarpakiem i wprowadza auto w poślizg, destabilizując tylną ość - tłumaczy.

To najbardziej spektakularna próba, szczególnie lubiana przez uczestników. Na torze można spróbować też utraty przyczepności przednich kół, hamowania awaryjnego, czyli tak naprawdę wszystkiego, co w bezpiecznych warunkach można przećwiczyć. Chodzi o to, żeby w bezpiecznych warunkach nauczyć się odpowiednich reakcji w trudnych sytuacjach, mieć większą świadomość i nie bać się korzystać z systemów, w które wyposażony jest nasz samochód.

Szkolenie kierowców Magdalena Grajnert / RMF FM

Po szkoleniu teoretycznym, kursanci wsiadają do samochodów. Wtedy w towarzystwie instruktora sprawdzają się w trudnych sytuacjach i uczą z nimi radzić.

W realnym życiu większa prędkość powoduje większe pole rażenia i to, że cała sytuacja jest trudniejsza technicznie do opanowania, więc i konsekwencje są poważniejsze - tłumaczy Maciej Rajca, instruktor doskonalenia techniki jazdy Drive Ok. Ze wzrostem prędkości energia rośnie w kwadracie, a więc jeżeli jedziemy dwa razy szybciej, droga hamowania wzrasta nam 4 razy, 3 razy szybciej - 9 razy. Tak samo wzrasta energia uderzenia. Nie chcę powiedzieć, że to dotyczy wszystkich kierowców, ale generalnie ludzie o tym nie wiedzą - dodaje instruktor.

Próba dachowania także przemawia do wyobraźni. Nagle okazuje się, że pozostawiony na fotelu pasażera plastikowy pojemnik, może być bardzo niebezpieczny.

Maciej Wisławski, pilot rajdowy i organizator imprezy / Magdalena Grajnert / RMF FM

Ruch drogowy jest niewiarygodnie skomplikowanym organizmem, gdzie są miliony wariantów i miliony sytuacji - mówi Maciej Wisławski, pilot rajdowy i rzecznik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zanim uruchomisz samochód, włącz wyobraźnię i przewidywanie. To dwa bardzo ważne elementy, które mają pierwszorzędny wpływ na bezpieczeństwo naszej jazdy - podpowiada.

Cały dzień spędzony w ośrodku pokazuje kierowcom ich prawdziwy poziom umiejętności. Najważniejsze, żeby zdali sobie sprawę z tego, jak ważne jest dostosowanie jazdy na drodze do tego, co naprawdę potrafią.