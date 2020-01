Kinga Preis - popularna aktorka, znana m.in. z roli w serialu "Ojciec Mateusz" - wzięła udział w nagraniu policyjnego spotu. Film dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policyjny spot z udziałem Kingi Preis



W spocie "Zanim ominiesz, pomyśl..." można zobaczyć, jak - wyposażona w odblaski - aktorka zbliża się do przejścia dla pieszych przy dwupasmowej drodze. Preis zatrzymuje się, spogląda w prawo i w lewo, a potem wchodzi na pasy. Jeden kierowca ją przepuszcza, ale jadący drugim pasem się nie zatrzymuje i niemal ją potrąca.



To, co zrobił ten kierowca, mogło mnie zabić. Ja zrobiłam wszystko, żeby żyć - mówi aktorka, zwracając się wprost do kamery.

Z naszych statystyk wynika, że najwięcej osób ginie na przejściach dla pieszych. Powinna to być ostoja bezpieczeństwa dla pieszego, ale - niestety - jest inaczej. Kierowcy ignorują przepisy ruchu drogowego. Stąd apel do nich, by zachowali szczególną ostrożność w rejonach przejść dla pieszych - powiedział uczestniczący w prezentacji spotu zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkomisarz Sławomir Zagrobelny.