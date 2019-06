Jak dowiedział się reporter RMF FM - sejmowa delegacja, która w niedzielę miała polecieć do Lublina samolotem "Piłsudski" będzie musiała skorzystać z innego środka transportu.

/ RMF FM

30 czerwca Kancelaria Sejmu organizuje uroczyste obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej.

Skąd problemy? Dowództwo generalne twierdzi, że nie chodzi o żadną usterkę ani awarię, ale o przedłużającą się obsługę hangarową. Prace - według biura prasowego dowództwa - miały potrwać od 17 do 28 czerwca.

Delegacja do Lublina prawdopodobnie poleci dwoma innymi, mniejszymi samolotami. Co może oznaczać, że większość urzędników kancelarii, którzy będą obsługiwać polsko-litewskie spotkanie parlamentarne, będzie musiała pojechać do Lublina samochodami.