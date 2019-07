Załamanie pogodowe na Śląsku, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. W Śląskiem strażacy mają już ok. 350 zgłoszeń związanych z wichurami.

Straż pożarna na jednej z ulic w Tychach / 112Tychy.pl /

Najwięcej pracy strażacy mają w rejonie Gliwic, Rybnika, Zabrza i Bytomia. Ich działania związane są przede wszystkim z bardzo silnym wiatrem, który łamie drzewa i ich gałęzie. Niektóre z nich spadają na drogi, co utrudnia przejazd. Na razie nie ma zgłoszeń związanych z ulewami czy gradem.



Utrudnienia związane z warunkami pogodowymi dotknęły pasażerów portu lotniczego Katowice. Z tej przyczyny późnym popołudniem do Warszawy przekierowano stamtąd samolot linii Wizz Air z Londynu Luton, do Modlina czarter linii Ryanair Sun z Dalamanu, a do Wrocławia rejs Ryanaira z Birmingham. Jak przekazał Piotr Adamczyk z biura prasowego katowickiego lotniska, utrudnienia te były następstwem warunków panujących nad lotniskiem ok. godz. 18. Wieczorem lotnisko miało informację, że przekierowane maszyny mają przylecieć do Katowic z pasażerami, opóźnione były jednak kolejne kursy, które miały wykonać, m.in. do Bolonii i Birmingham. Ok. godz. 20 samoloty startowały i lądowały już w Pyrzowicach normalnie.



Silny wiatr daje się też we znaki w części Opolszczyzny. W trzech powiatach strażacy interweniowali w sumie kilkanaście razy.







Na Dolny Śląsku strażacy interweniowali ponad 80 razy. Większość zgłoszeń dotyczyła powalonych drzew i uszkodzonych sieci energetycznych.



We Wrocławiu na ul. Henryka Brodatego wiatr powalił kilka drzew. Spadły one na zaparkowane samochody. Na szczęście nikt nie został ranny.