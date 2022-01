Dzieci w wieku od 4 do 14 lat, a także ich rodzice, będą mogli wziąć udział w zawodach narciarskich, które odbędą się w ramach X Pucharu Misia Stramusia w Zakopanem. Na wydarzenie zaprasza RMF FM.

Puchar Misia Stramusia - fot. Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA / Materiały prasowe

W sobotę, 19 lutego, w Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal w Zakopanem odbędzie się jubileuszowa X edycja zawodów narciarskich dla dzieci w wieku 4-14 lat o Puchar Misia Stramusia.

Rodzice będą mogli wystartować ze swoimi dziećmi

To tradycyjne narciarskie świętowanie pod Nosalem, na które przybywają dzieci z całej Polski, by spotkać się z Misiem Stramusiem. Zawody są okazją do podsumowania zdobytych w sezonie umiejętności narciarskich. Na trasie przejazdu znajduje się slalom i tor przeszkód w jednym. Organizatorzy zapewniają możliwość jazdy treningowej dzień przed zawodami.

Zawody otworzy osobiście Miś Stramuś, a następnie rozpoczną się przejazdy według kategorii wiekowych. Po udziale w zawodach na dzieci czekać będzie ciepły posiłek i moc atrakcji poza narciarskich - konkursy prowadzone przez policję, animacje i zabawy.

Zawodowym towarzyszyć będą także rodzinne rozgrywki czyli Puchar Rodzinny, w którym wziąć udział będą mogły rodzinne duety - dziecko wraz z rodzicem. Dziecko do wykonania będzie miało narciarski lub snowboardowy przejazd, a rodzic weźmie udział w biegu na rakietach śnieżnych.

Medal dla każdego i losowanie nagród

Każdy uczestnik zawodów otrzyma medal i dylom za udział oraz pakiety upominków od sponsorów.

Dzieci które staną na podium ponownie otrzymają nagrody. Kulminacyjnym punktem dnia będzie wielkie losowanie nagród, podczas którego każdy uczestnik zawodów o Puchar Misia Stramusia będzie miał szansę na bardzo atrakcyjne nagrody typu rodzinny pobyt w hotelu w Zakopanem, kurs narciarski z Misiem Stramusiem, całoroczny skipass do CSN Nosal, Rodzinny Wjazd na Kasprowy Wierch i wiele innych.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Pucha Misia Stramusia .

