Tak gorącego czerwca nie było w Zakopanem od przeszło stu lat, czyli odkąd prowadzi się tam stałe pomiary. "Poprzedni rekord został pobity o ponad dwa stopnie" - mówi szef zakopiańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Furmanek.

Miniony miesiąc w Zakopanem i okolicach był najcieplejszy od 100 lat. Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Średnia temperatura miesiąca wyniosła 18,1 stopnia Celsjusza, przy dotychczasowej 12,8. Do tej pory najcieplejszym czerwcem był miesiąc w 2003 roku, ze średnią 16,1.



W nomenklaturze bokserskiej można powiedzieć, że to był nokaut, temperatura powaliła nas na deski - mówi szef zakopiańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Furmanek.



W niedzielę wyrównany został rekord najwyższej temperatury w czerwcu, który w Zakopanem wynosi 31,4 stopnia. Według prognoz pierwszy dzień tygodnia może być jeszcze cieplejszy. We wtorek nadejdzie lekkie ochłodzenie.

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla południa i centrum Polski. Na Mazurach ostrzega przed burzami z gradem.