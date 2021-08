Z udziałem ok. 200 osób po południu przez Częstochowę przeszedł III Marsz Równości - zabezpieczany przez znaczne siły policji. Przy rozpoczęciu marszu i jego zakończeniu wokół gromadzili się jego przeciwnicy, jednak do rozwiązania zgromadzenia nie doszło do większych incydentów.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

III Marsz Równości rozpoczął się na początku alei Sienkiewicza, łączącej główną arterię miasta - al. Najświętszej Maryi Panny - z jasnogórskim szczytem. Następnie demonstranci przeszli ul. ks. Popiełuszki do al. Jana Pawła II, dalej do Warszawskiej, a potem al. NMP na centralny plac miasta - Plac Biegańskiego.

Uczestnicy Marszu Równości - w większości młodzi ludzie - mieli tęczowe chorągiewki, wielu z nich było ubranych w kolorowe stroje, z akcentami tęczowymi. Widać było transparenty: "Miłość nie jest grzechem", "Tak dla rodziny: każdej rodziny", "Ten jest zboczony, kto sieje nienawiść". Za czołem marszu niesiono dużą tęczową flagę o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych.



Skandowano: "Homofobia - to się leczy", "Miłość, równość, tolerancja", "Częstochowa jest otwarta", "LGBT - jesteśmy wszędzie", "Nasza tęcza nie obraża". Grała głośna taneczna muzyka. "Tanecznym krokiem idziemy po wolność i równość i będziemy tak szli, aż ją wywalczymy" - powiedziała w pewnej chwili spikerka marszu, przedstawiana jako Jej Perfekcyjność.



W trakcie demonstracji wypowiadali się m.in. przedstawiciele lokalnych struktur partii Zielonych i Federacji Młodych Socjaldemokratów, głos zabrała też m.in. wiceprzewodnicząca Rady Miasta Częstochowy Jolanta Urbańska. Organizatorem marszu było m.in. stowarzyszenie "Tęczowa Częstochowa"; zgromadzenie trwało ok. dwóch godzin.



Kontrmanifestacja

Pod jasnogórskim szczytem, na terenie kościelnym, od wczesnego popołudnia odbywała się kontrmanifestacja, m.in. uczestników zgromadzenia modlitewnego - ok. 200 osób. Odmawiano różaniec i śpiewano pieśni religijne. Pomarańczową linę odgradzającą teren błoni pod Jasną Górę trzymały osoby ubrane w kamizelki z napisami "Straż Marszu Niepodległości".



Część uczestników kontrmanifestacji miała koszulki Młodzieży Wszechpolskiej oraz wzory i emblematy narodowe. Niektórzy mieli hasła ruchów antyszczepionkowych. Rozwinięto transparenty: "Częstochowa bastionem normalności - narodowa ofensywa" i "Wasz diabeł już przegrał" - z przekreślonym skrótem LGBT. Nad kontrmanifestacją powiewały bannery: "Akcji Katolickiej" i "Solidarności" regionu częstochowskiego. Trzymano flagi Polski i przedstawiające figurę Maryi na granatowym tle, otoczoną kołem z żółtych gwiazd.



Wymarszowi manifestacji spod Jasnej Góry towarzyszyły okrzyki rozproszonych grupek ubranych w większości na czarno młodych mężczyzn: "Pedały, pedały", "Zakaz pedałowania", "Normalna rodzina: chłopak i dziewczyna", "Pedały, co was tak mało". Większa grupa skandujących kontrmanifestantów została zablokowana przez policję po wymarszu Marszu Równości przy jasnogórskich parkach.



Na trasie demonstracji rozwinięto jeden transparent przekonujący, że "geje: James Rennie oraz Neil Strachan wielokrotnie gwałcili roczne dziecko", podpisany przez Fundację Życie i Rodzina, i opatrzony hasłem: "#stopdewiacji".



Przed rozpoczęciem demonstracji między terenem jasnogórskich błoni, a miejscem rozpoczęcia Marszu Równości przy ul. Pułaskiego, policja zgromadziła znaczne siły - dziesiątki pojazdów z funkcjonariuszami wypełniły całą długość al. Sienkiewicza. Czoło Marszu Równości poprzedzały oddział policji konnej i formacja sił prewencji z wyposażeniem do rozpędzania demonstracji, wokół marszu także szli policjanci umundurowani i cywilni - niektórzy w kamizelkach zespołu antykonfliktowego.



Tęczowa reprodukcja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Na czele sobotniego marszu widać było flagę nawiązującą do polskiej bandery, w której zamiast koloru czerwonego w dolnym polu i w obrysie godła państwowego użyto barw tęczy. Przez chwilę, na al. NMP w rejonie Placu Daszyńskiego, na czele marszu pojawiła się reprodukcję obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, na której aureola otaczająca głowy Maryi i Dzieciątka miała tęczowe barwy. Szybko jednak została schowana.



Obraz ten, obecny na paradzie dwa lata temu, rozpalił wówczas emocje kontrmanifestantów, którzy krzyczeli: "Oddać obraz!" i na chwilę zablokowali trasę przemarszu. Po doniesieniach osób, które obserwowały marsz i poczuły się urażone zachowaniem organizatorów i uczestników zgromadzenia, sprawa trafiła do prokuratury, która ostatecznie postawiła zarzut obrazy uczuć religijnych jednej osobie i skierowała sprawę do sądu. Na 24 września br. częstochowski sąd wyznaczył termin posiedzenia, na którym ma zdecydować, czy umorzy sprawę.



Pierwszy Marsz Równości przeszedł ulicami Częstochowy w lipcu 2018 r., w dniu dorocznej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. W ub. roku nie zorganizowano Marszu Równości w Częstochowie z uwagi na sytuację epidemiczną.



Policja zapowiedziała podsumowanie III Marszu Równości w Częstochowie na godziny wieczorne.